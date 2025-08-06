Burkina/Evaluation : Le ministre de l’Environnement réalise un taux d’exécution de 47,04 % de son contrat d’objectifs au 30 juin 2025

Ouagadougou, 6 août 2025 (AIB) – Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, a indiqué mercredi que son département a atteint un taux d’exécution de 47,04 % du contrat d’objectifs qui lui a été assigné à la date du 30 juin 2025, soulignant des avancées notables dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, du reboisement et de la lutte contre les déchets.

Selon le ministre, à la date du 30 juin 2025, 47 des 89 produits attendus ont été réalisés, soit un taux d’exécution global de 47,04 %.

Cette performance, d’après lui, comprend plusieurs réalisations majeures, notamment l’intégration de 1 937 agents des eaux et forêts, ayant contribué à la reconquête du territoire national.

Dans le domaine environnemental, plus de 5,7 millions de plants ont été mis en terre en une heure, dans le cadre de l’ »ère patriotique », avec également l’installation de 38 bosquets de plantes médicinales sur les 45 prévus par le président du Faso.

En matière d’accès à l’eau potable, plus de 340 000 personnes ont été desservies grâce à la réalisation de 730 ouvrages hydrauliques.

Concernant l’assainissement, le ministre a précisé qu’environ 98 000 personnes bénéficient désormais de latrines communautaires, individuelles et publiques.

S’agissant de la gestion des déchets, six décharges ont été supprimées dans le cadre de la politique de propreté impulsée par le chef de l’État, a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre Roger Barro a annoncé la modernisation de 34 stations hydrométriques et la mise en service de 11 nouvelles, afin d’améliorer la surveillance pluviométrique.

En ce qui concerne l’urbanisation, trois hectares d’espaces verts ont été aménagés, ainsi que 20 kilomètres de plantations d’alignement, dans le cadre de l’embellissement des villes.

Le ministre a insisté sur les défis à relever au cours du second semestre, notamment le suivi rigoureux des chantiers, la poursuite du reboisement, la finalisation des textes d’application de la loi 045/2024 sur les emballages plastiques, ainsi que la sécurisation des massifs forestiers.

Enfin, il a invité ses collaborateurs à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés et garantir un accès équitable à l’eau, à l’assainissement et à un cadre de vie sain pour tous.

Agence d’Information du Burkina

BAK/ATA