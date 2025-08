Burkina/Evaluation: Le ministre de l’Energie atteint un taux d’exécution de 49,15% de son contrat d’objectifs au 30 juin 2025

Ouagadougou, 6 août 2025 (AIB) – Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, annoncé mercredi, à l’issue de l’évaluation de son contrat d’objectifs, qui lui a été assigné par le Premier Ministre, un taux d’exécution global de 49,15%, au premier semestre de l’année 2025.

Selon le ministre Yacouba Zabré Gouba, dans le secteur de l’énergie, plusieurs chantiers structurants ont été lancés conformément aux orientations du Chef de l’État et du Premier ministre. Il s’agit notamment de la construction des centrales thermiques dans les localités de Kaya, Koudougou, Ouahigouya et Komsilga.

Pour lui, ces infrastructures viendront renforcer les installations existantes et porter la capacité de production installée à plus de 800 mégawatts.

Le Département de l’Energie des Mines et des Carrières a également procédé au raccordement de plus de 41 000 nouveaux abonnés au réseau électrique national interconnecté.

Par ailleurs, l’accompagnement à la réinstallation des populations dans les zones reconquises a été assuré, en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie. Les discussions relatives au développement du programme électronucléaire ont été poursuivies, a indiqué le ministre Gouba.

D’après lui, dans le domaine des mines et des carrières, les efforts de mise en œuvre des réformes issues du code minier révisé et du contenu local, adoptés en juillet 2024, se sont intensifiés. À ce jour, la plupart des mesures prévues par les textes ont été traduites en actions concrètes.

Le ministère de l’Energie des Mines et des Carrières a aussi signé des avenants aux conventions minières en cours d’exécution avec l’ensemble des sociétés du secteur, renforçant ainsi le cadre de collaboration. En matière d’exploitation artisanale et semi-mécanisée, plus de 20 tonnes d’or ont été collectées au 30 juin 2025, a ajouté le chef du département en charge de l’Energie.

Le ministre Yacouba Zabré Gouba se montre confiant pour le second semestre, qui devrait permettre d’accélérer les réformes en cours et d’amplifier les impacts positifs au profit des populations.

Agence d’information du Burkina

BAK/ATA