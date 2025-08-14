Burkina/Évaluation de contrat d’objectifs : le ministère en charge de l’Administration territoriale affiche 52,35 % au premier semestre

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB)-Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a exécuté, au 30 juin 2025, 52,35 % de son programme d’activités, a indiqué, jeudi, le ministre d’État, Émile Zerbo, à l’issue de l’évaluation de son contrat d’objectifs par le Premier ministre.

Selon le ministre d’État, la réalisation des activités de son département, articulées autour de 11 objectifs spécifiques – notamment la protection civile, l’état civil, la gouvernance politique et locale – a permis d’engranger des acquis majeurs qui expliquent ce taux d’exécution.

Il s’agit, entre autres, de l’établissement de 65 000 actes de naissance au profit des personnes déplacées internes, de la délivrance de près de 125 000 titres de transport et de l’élaboration de plans ORSEC dans la Comoé et le Ganzourgou.

Des avancées ont également été enregistrées au niveau de la comptabilité, a ajouté le ministre Zerbo.

Il a toutefois reconnu l’existence de manquements à corriger afin que, d’ici la fin de l’année, son département atteigne un taux de réalisation plus élevé.

Pour rappel, au 31 décembre 2024, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, avait réalisé une performance évaluée à 84,33 %.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata