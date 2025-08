Burkina/Evaluation: Au 30 juin 2025, le taux d’exécution du contrat d’objectifs du ministre de l’Économie, s’élève à 54,10 %

Ouagadougou, 6 août 2025 (AIB)- Au premier semestre 2025, le ministère de l’Économie et des Finances du Burkina Faso a affiché des résultats encourageants dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs structuré autour de cinq axes prioritaires, avec un taux de réalisation global de 54,10%, a indiqué le ministre Aboubakar Nacanabo, mercredi à Ouagadougou.

Selon le ministre Aboubakar Nacanabo, le contrat d’objectif qui lui a été assigné par le Premier ministre comporte cinq axes majeurs dont le pilotage de l’économie, la mobilisation des ressources, la gestion des comptes, l’audit et la sauvegarde des intérêts de l’État. Et parmi ces cinq axes, il y a des actions prioritaires au nombre de 28 et 66 extrants.

De ses propos, des résultats majeurs ont été engrangés au ministère de l’Économie et des Finances parmi lesquels il a cité le lancement des plateformes importantes pour le pays notamment Faso Arzeka qui permet de faire des paiements en ligne pour toutes les opérations concernant l’administration, le SyC@D qui consacre à la dématérialisation des opérations liées aux fonciers, le SECOP qui est le système électronique de délivrance des pièces administratives de la commande publique.

En termes de mobilisation des ressources, au premier semestre de l’année 2025, le département des finances a mobilisé plus de 1487 milliards de FCFA pour le compte de l’Etat et plus 101 milliards pour compte du Fonds de soutien patriotique, a informé le ministre Nacanabo.

Outre cela, le ministre a noté la création d’une société de transit pour le Burkina Faso. Cette société de transit va prendre en charge le transit dans certains nombre d’opérations jugées stratégiques pour l’État, a-t-il affirmé.

En perspectives, le ministre Aboubakar Nacanabo a indiqué que son département va continuer à renforcer la mobilisation des ressources financières, poursuivre les réformes liées au foncier et à la digitalisation des procédures qui vont permettre un meilleur pilotage de l’économie.

Agence d’information du Burkina

BAK/ATA