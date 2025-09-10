Burkina-Décentralisation-Develloppement-Local

‎Burkina/États généraux de la décentralisation : Le ministre des Infrastructures aux côtés des acteurs pour repenser la gouvernance locale

‎Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB)-Sous la présidence du Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les États généraux de la décentralisation se sont ouverts mercredi, autour du thème : « Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire ? ».

‎Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l’ouverture des travaux, dont le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc SORGHO, traduisant ainsi l’importance de cette réflexion pour son département.

‎La réussite de la décentralisation repose en effet sur l’amélioration des infrastructures et le désenclavement des territoires, leviers indispensables au développement local et à la sécurisation.

‎Le Chef du gouvernement a insisté sur l’adaptation de la décentralisation aux réalités actuelles du pays et a exhorté les participants à proposer des solutions concrètes pour renforcer la résilience des collectivités et améliorer la gouvernance de proximité.

‎Les travaux, prévus jusqu’au 12 septembre, devraient déboucher sur des recommandations fortes en faveur d’une réforme inclusive et profonde de la politique de décentralisation.

‎Agence d’information du Burkina

