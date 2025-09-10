Burkina-Décentralisation-Develloppement-Local
Burkina/États généraux de la décentralisation : Le ministre des Infrastructures aux côtés des acteurs pour repenser la gouvernance locale
Ouagadougou, 10 sept. 2025 (AIB)-Sous la présidence du Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les États généraux de la décentralisation se sont ouverts mercredi, autour du thème : « Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire ? ».
Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l’ouverture des travaux, dont le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc SORGHO, traduisant ainsi l’importance de cette réflexion pour son département.
La réussite de la décentralisation repose en effet sur l’amélioration des infrastructures et le désenclavement des territoires, leviers indispensables au développement local et à la sécurisation.
Le Chef du gouvernement a insisté sur l’adaptation de la décentralisation aux réalités actuelles du pays et a exhorté les participants à proposer des solutions concrètes pour renforcer la résilience des collectivités et améliorer la gouvernance de proximité.
Les travaux, prévus jusqu’au 12 septembre, devraient déboucher sur des recommandations fortes en faveur d’une réforme inclusive et profonde de la politique de décentralisation.
