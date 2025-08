BURKINA-ENTREPRENARIAT-PISCICULTURE-FINANCEMENT

Burkina/Entreprise Kaïros agro-aquacole : « Avec les financements que nous avons reçus du Fond Dumu Ka Fa, notre capacité de production a augmenté », promoteur

Ouagadougou, 06 août 2025 (AIB)-Le promoteur de l’entreprise Kaïros agro-aquacole, spécialisée dans la production de poissons en cages flottantes, Richard Badi, a confié, jeudi, que l’accompagnement reçu par le Fonds Dumu Ka Fa, a permis à son entreprise d’augmenter sa capacité de production.

« Le fonds du Dumu Ka Fa vient pour aider les petites entreprises à réussir leurs activités. Aujourd’hui, avec les financements que nous avons reçus, notre capacité de production a augmenté. Nous avons acquis du matériel et le personnel a beaucoup augmenté », a déclaré le promoteur de l’entreprise Kaïros agro-aquacole, Richard Badi.

Selon lui, l’entreprise emploie plus de 30 personnes qui travaillent, permanents comme temporaires.

M. Badi s’exprimait, jeudi à Samendéni, dans la région du Guiriko, lors d’une mission de reportage sur la construction des infrastructures agropastorale et halieutique financées par le Fond Dumu Ka Fa.

« On a d’abord eu un accompagnement de 73 millions que nous avons remboursé, après 20 millions que nous avons remboursé et actuellement nous avons bénéficié d’un accompagnement de 250 millions que nous espérons rembourser dans les mois à venir », a-t-il précisé.

Pour le promoteur de l’entreprise Kaïros, c’est devenu un partenariat avec le fonds qui les accompagne à chaque fois qu’il y a des travaux à exécuter.

Il a noté que le fait de travailler avec Dumu Ka Fa, ce sont les avantages qu’il leur offre parce qu’il tient compte des réalités du terrain et connaît déjà les réalités potentielles.

« Je pense que cette connaissance du terrain établit une certaine confiance entre le Fonds et nous parce qu’ils savent que quand on vient taper à leur porte, c’est parce qu’on a besoin de leur accompagnement pour faire quelque chose de concret », a poursuivi M. Badi.

Par ailleurs, il a souhaité que le gouvernement prenne des mesures pour produire l’aliment du poisson dans notre pays.

« Je pense que ce sera une mesure qui va baisser considérablement le coût de production, par conséquent, rendre nos produits plus accessibles. Parce que les poissons que nous produisons sont beaucoup appréciés, mais le coût de production à l’étape actuelle est peu élevé », a-t-il soutenu.

L’entreprise Kaïros agro-aquacole, est une entreprise spécialisée dans la production de poissons en cages flottantes depuis 2019 basée à Ziou, représentée à Bagré et à Samendeni et intervient sur l’ensemble du territoire.

Elle produit du poisson et fournit tout ce qui entre dans le cadre de la production du poisson que ce soit la conception de la cage, la fabrication et l’installation.

L’entreprise Kaïros agro-aquacole fabrique trois types de cages dont des cages rectangulaires, carrées et des circulaires qui sont des cages de très grande capacité.

Créé en février 2024 par le gouvernement burkinabè, le fonds Dumu Ka Fa est mis en place pour répondre aux besoins de financement des acteurs du secteur agropastoral et halieutique à travers l’octroi du crédit. A ce jour, plusieurs structures du monde rural ont déjà bénéficié d’un financement en vue de développer leurs activités.

Les financements octroyés vont de 100 mille FCFA à 500 millions FCFA avec un taux d’intérêt de 5% l’an. Les personnes physiques, les entreprises et coopératives, et les établissements publics et sociétés d’Etats sont éligibles aux fonds Dumu Ka Fa.

Agence d’information du Burkina

HB/no/oo