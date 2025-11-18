Burkina-Education-Appui-Cantines-PROSIPE

Burkina/Education : Le projet PROSIPE offre 500 bourses et des vivres à 146 cantines dans trois régions

Koudougou, 18 nov. 2025 (AIB) – Le projet de renforcement de l’offre de services intégrés de protection et d’éducation (PROSIPE) a remis mardi à Koudougou des vivres pour 146 cantines et des bourses scolaires, le tout estimé à plus de 492 millions FCFA pour améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école dans les régions du Nando, Bankui et Sourou.

D’une valeur de 460 millions de FCFA, les vivres destinés à 146 cantines scolaires permettront d’alimenter plus de 67 324 élèves. Les bourses scolaires pour 500 élèves défavorisés sont constituées de bicyclettes, lampes solaires, rations sèches et frais d’écolage, pour un montant d’environ 32 millions de FCFA.

L’activité s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement de l’offre de services intégrés de protection et d’éducation (PROSIPE), mis en œuvre par un consortium d’ONG conduit par EDUCO Burkina Faso, avec l’appui financier de l’Union européenne et de la Coopération suisse.

Selon les responsables du projet, ces appuis visent à améliorer l’accès et le maintien des enfants dans le système éducatif, en particulier ceux vivant dans des zones confrontées à des défis économiques ou sociaux. L’objectif principal du PROSIPE est de réduire les obstacles qui empêchent les enfants vulnérables d’aller régulièrement à l’école et de bénéficier d’un apprentissage de qualité.

Représentant l’ONG EDUCO, chef de file du consortium qui met en œuvre le projet, Mme Gounabou/Ouédraogo Lucie a rappelé que PROSIPE se veut une réponse complète aux besoins des enfants.

« Ces appuis sont une promesse, celle de donner à chaque enfant une chance réelle de rester à l’école et de réussir. Notre ambition est d’aider les plus vulnérables à franchir les barrières qui les éloignent d’une éducation de qualité », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Gounabou, les vivres permettront aux cantines de fonctionner correctement et de maintenir les enfants à l’école, tandis que les bourses contribueront à alléger les charges des familles.

Le président de la délégation spéciale de Koudougou, Amédée Paré, a exprimé la gratitude de la commune envers EDUCO et ses partenaires, rappelant que ces appuis viennent soulager des familles confrontées à la précarité, au manque de moyens et à l’éloignement des écoles.

Pour sa part, le directeur régional de l’enseignement primaire, Abylaicé Rouamba, a relevé que ces actions s’inscrivent en droite ligne des réformes éducatives en cours, notamment l’inclusion scolaire. « Une société juste est celle qui pense aussi aux plus vulnérables », a-t-il indiqué.

« Les vélos vont nous permettre d’arriver à l’heure à l’école et les lampes solaires vont nous aider à bien étudier le soir. Nous promettons de travailler dur », s’est réjoui le représentant des bénéficiaires directs, Nassa Fidèle, tout en réaffirmant l’engagement des bénéficiaires à honorer la confiance placée en eux.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos