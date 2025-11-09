Burkina/Éducation inclusive : Une thèse met en lumière l’impact des représentations sociales sur la réussite éducative des élèves déficients visuels

Koudougou, 6 nov. 2025 (AIB)-Le chercheur Léonce Ramdé a soutenu jeudi, à l’Université Norbert Zongo, sa thèse de doctorat sur le thème : « Influence des représentations sociales de la déficience visuelle sur la réussite éducative des élèves porteurs au Burkina Faso ». Ses travaux révèlent que la perception sociale du handicap visuel joue un rôle déterminant dans la réussite scolaire et sociale des apprenants concernés.

Conduite au sein de l’École doctorale de Lettres, Arts, Communication, Sciences humaines et sociales (ÉD/LACOSHS), et sous la direction du Pr François Sawadogo et de Dr Ya Eveline Touré, la recherche s’inscrit dans la dynamique nationale d’une éducation inclusive, principe phare du système éducatif burkinabè.

Selon le nouveau docteur Léonce Ramdé« la réussite éducative des élèves déficients visuels dépend étroitement des représentations sociales du handicap dans les écoles ».

Il précise que ces représentations, qu’elles soient positives ou négatives, influencent directement la manière dont les enseignants, les élèves et la communauté scolaire interagissent avec les apprenants concernés.

Les résultats de l’étude démontrent que les élèves évoluent mieux dans des environnements où la déficience visuelle est perçue comme une différence à accompagner plutôt qu’un handicap à compenser.

À l’inverse, les préjugés, la stigmatisation et le manque de moyens adaptés entravent sérieusement leur épanouissement scolaire et sociale.

Présidée par la Pr Afsata Paré/Kaboré, Professeure titulaire en sciences de l’éducation, la soutenance a réuni un jury composé notamment du Pr Léopold Bawala Badolo, du Dr Daouda Kouma, de la Dr Clarisse Naporn et de la Maître de Conférences Ya Éveline Touré épouse Johnson.

Tous ont salué la rigueur méthodologique et la pertinence scientifique du travail.

Au terme de la présentation et des échanges, le jury a félicité le candidat pour sa contribution à la compréhension des défis de l’éducation inclusive au Burkina Faso et l’a proclamé Docteur unique en sciences de l’éducation, spécialité politiques éducatives.

Le chercheur recommande entre autres de renforcer la sensibilisation du personnel éducatif et des communautés sur les représentations du handicap, de promouvoir des pratiques pédagogiques inclusives et d’investir davantage dans les dispositifs d’accompagnement adaptés aux élèves à besoins spécifiques.

« L’école burkinabè doit être un espace d’équité, où chaque enfant, quelle que soit sa condition, trouve la possibilité de réussir », a conclu le Dr Ramdé.

Ses travaux ouvrent ainsi la voie à de nouvelles perspectives de recherche et d’action en faveur d’une éducation véritablement inclusive au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

PB/ata