Burkina : Du 14 au 19 juillet se tiendra la semaine d’Orientation pour guider les nouveaux bacheliers

Ouagadougou, le 04 juillet 2025 (AIB) – La direction générale du conseil et de l’orientation universitaires et des bourses organise, du 14 au 19 juillet 2025, la 10e édition de la Semaine nationale de l’information et de de l’orientation (SIO).

Cette initiative vise à informer les nouveaux bacheliers et leurs parents sur les filières disponibles, les modalités d’inscription ainsi que les conditions d’accès aux bourses, tant nationales qu’étrangères.

Agence d’information du Burkina

Plus d’informations à venir