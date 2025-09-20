‎BURKINA- DON-FASO MÊBO-ENT

‎Burkina/Don : Les promotionnaires de l’ENT 2005 offrent 2 tonnes ciment et 20 packs d’eau à Faso Mêbo

‎Ouagadougou, 20 sept. 2025 (AIB)-Les anciens élèves de la promotion 2005 de l’École nationale des télécommunications (ENT) constituant 20 collaborateurs actifs, ont offert ce samedi, deux tonnes de ciment et 20 packs d’eau à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ils ont à l’occasion, prêté mains fortes sur le site.

‎Le président du comité d’organisation, Dakuo Kounla dit Abel, a indiqué que ce geste vise à « apporter une pierre à la construction nationale ».

‎« Nous sommes là ce matin pour répondre à l’appel du Président du Faso en adhérant à cette initiative qui contribue à bâtir notre pays », a-t-il déclaré.

‎M. Dakuo a rappelé que sa promotion avait déjà foulé ce même site en mars 2004 pour participer à un concours.

‎Le représentant des promotionnaires de l’ENT a enfin invité l’ensemble des Burkinabè à s’associer à Faso Mêbo pour la construction du pays. « C’est une initiative qui participe à la construction de la nation et à l’image du Burkina Faso à l’étranger », a conclu M. Dakuo.

‎La cérémonie de remise a été ponctuée de moments de reconnaissance et d’encouragements en faveur de l’engagement citoyen avant de se terminer à Chahifad, à environ 7 km de la voie de Saponé vers Bassyam pour une collation.

Agence d'information du Burkina

