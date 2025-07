BURKINA-ECONOMIE-PATRONAT-ECHANGES

Burkina : Des entrepreneurs de la région de l’Est échangent pour une économie dynamique

Ouagadougou, 31 juil. 2025(AIB) – Le Conseil régional du patronat burkinabè de la région de l’Est (CRPB/Est) a initié jeudi, dans la capitale burkinabè, une journée d’informations et de mobilisation des hommes d’affaires de ladite région afin d’échanger sur une économie locale résiliente et dynamique.

Selon le président du Conseil régional du patronat burkinabè de la région de l’Est (CRPB/Est), Larba Lankoandé, le secteur privé est la clé essentielle pour la résilience et le développement de sa région.

M. Lankoandé a précisé que la rencontre se veut être une tribune d’échanges et de mobilisation des hommes d’affaires pour une économie résiliente et dynamique dans la région de l’Est.

Le président du CRPB/Est s’exprimait jeudi à Ouagadougou, dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), lors d’une rencontre d’informations avec les entrepreneurs de l’Est.

« Votre présence ce matin témoigne de l’unité, de la solidarité et du développement économique que vous prônez au niveau national et régional », a-t-il soutenu.

A ses dires, la région de l’Est regorge d’énormes potentialités culturelles et de ressources naturelles et les fils et filles de la localité doivent travailler en synergie d’actions pour son développement économique.

Larba Lankoandé a également félicité les entrepreneurs qui œuvrent sans relâche malgré la situation difficile que vit la région de l’Est.

Le parrain de la cérémonie, Dr Franck Nassouri, la rencontre avec les hommes d’affaires de la région vient à point nommé, du fait que la région de l’Est traverse une situation difficile sur le plan social et économique.

Pour Dr Nassouri, les échanges avec les entrepreneurs vont permettre de relever certaines difficultés qui entravent leurs activités et de proposer des solutions adaptées pour une économie prospère et dynamique.

« Nous voulons être présents sur le terrain pour accompagner le gouvernement dans la relance économique du pays », a-t-il fait remarquer.

La représentante du président du Conseil national du patronat burkinabé (CNPB), Nadège Zongo a salué l’engagement constant des acteurs économiques de la région de l’Est qui travaillent pour la promotion des entreprises et le développement du secteur privé.

Mme Zongo s’est réjouie de la tenue de la rencontre qui marque une étape significative dans le renforcement de la présence et de l’action du patronat dans la région de l’Est.

« Cette dynamique régionale est essentielle pour bâtir un patronat plus proche, plus à l’écoute des réalités locales et plus efficaces dans la défense des intérêts communs », a-t-elle indiqué.

Elle a précisé que le CNPB salue la mobilisation des hommes d’affaires de la région de l’Est et les exhorte à poursuivre dans le même élan pour le développement du secteur privé.

Les entrepreneurs de la région de l’Est ont mis à profit cette rencontre pour faire un don de 40 tonnes de ciment à Faso Mêbo.

Avec ce geste, les hommes d’affaires de la région de l’Est disent répondre à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

