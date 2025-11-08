Burkina : Des communications et une table ronde marquent la clôture du colloque international en hommage au Pr Serge Théophile Balima

Ouagadougou, 7 novembre 2025 (AIB)-Le colloque international et pluridisciplinaire organisé en hommage au professeur Serge Théophile Balima a pris fin vendredi après-midi à Ouagadougou par une série de communications, suivie d’une table ronde réunissant étudiants et professionnels de l’information et de la communication.

La première communication, animée par Abdoulaye Dao, agent au Conseil supérieur de la communication (CSC), a porté sur le thème : « Fonctionnement des médias au Burkina Faso : quelle place pour les diplômés en journalisme dans les rédactions ? »

M. Dao a relevé que, malgré la formation régulière de journalistes qualifiés, de nombreux médias privés peinent encore à intégrer les diplômés issus des écoles professionnelles dans leurs équipes rédactionnelles.

La seconde communication, présentée en visioconférence depuis le Togo par Napo Mouncaïla Gnané, a porté sur « La formation continue et la pratique journalistique au Togo », mettant en avant l’importance du renforcement des compétences dans un contexte médiatique en mutation.

À l’issue de ces présentations, une table ronde a réuni les responsables d’instituts de formation en journalisme et en communication.

Les échanges ont porté sur le thème : « La formation dans les métiers de l’infocom à l’ère de la digitalisation », permettant un partage d’expériences sur les défis et les perspectives de l’enseignement dans ce domaine.

En guise de reconnaissance, d’anciens étudiants du professeur Serge Théophile Balima lui ont offert des présents symboliques.

Les responsables de l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC) ainsi que du Laboratoire de recherche Médias et communications organisationnelles ont également remis un tableau artistique à leur mentor.

En rappel, le professeur Serge Théophile Balima est reconnu comme l’un des pionniers du journalisme et de la formation en communication au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata