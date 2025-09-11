Burkina : Des acteurs formés sur l’impact des changements climatiques sur les personnes atteintes d’albinisme

Ouagadougou, 10 septembre 2025 (AIB) – L’Association des femmes albinos du Burkina (AFAB), dans le cadre de l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la lutte contre le changement climatique, a organisé ce mercredi 10 septembre 2025 à Ouagadougou, un atelier de formation sur la justice climatique.

« Cet atelier vise à informer et à renforcer les capacités des différents acteurs sur les enjeux de la justice climatique pour les personnes atteintes d’albinisme », a déclaré la présidente de l’AFAB, Maïmouna Dené.

Selon elle, cet atelier constitue également un cadre de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des personnes atteintes d’albinisme dans les stratégies d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique.

La formation se tient sous le thème : « L’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la lutte pour la justice climatique ».

Mme Dené a relevé l’insuffisante implication des personnes atteintes d’albinisme ainsi que la faible prise en compte de leur situation dans l’action climatique au Burkina Faso.

« L’impact du fort ensoleillement sur les personnes atteintes d’albinisme et le manque de protection solaire provoquent des pathologies dermatologiques et ophtalmologiques », a-t-elle déploré.

Elle a également souligné l’importance de la sensibilisation des populations sur la réalité de la vie des personnes atteintes d’albinisme, ainsi que la diffusion de messages de tolérance et d’inclusion.

« L’inclusion des PAA (personnes atteintes d’albinisme) dans la justice climatique est un appel à l’action pour que nul ne soit jamais laissé pour compte », a-t-elle insisté.

La présidente de l’AFAB s’exprimait à l’occasion de cette session de formation, organisée en partenariat avec CBM Irlande.

Pour sa part, Mahamoudou Sawadogo, expert en environnement et changement climatique, a indiqué que :

« L’inclusion des personnes atteintes d’albinisme est importante dans le diagnostic afin de comprendre les sensibilités et les besoins réels de ce groupe, pour les associer aux actions publiques. »

Il a précisé qu’au cours de cette formation, quatre modules seront abordés, à savoir : « Introduction à la justice climatique », « Le sens profond du concept », « Les principes qui le sous-tendent » et « Le contenu donné à ce concept ».

« Nous aurons aussi des modules portant sur la vulnérabilité et la sensibilité des personnes atteintes d’albinisme dans un contexte de changement climatique, ainsi que sur les démarches idoines pour leur inclusion dans les actions climatiques », a-t-il ajouté.

