Burkina : Création d’une Coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin de la Volta.

Koudougou, 7 août 2025 (AIB)-Dans le cadre du projet REWarD, le Burkina Faso a franchi une étape majeure pour la préservation de l’environnement en mettant sur pied, ce jeudi à Koudougou, une Coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles (CNU) du bassin de la Volta.

Cet atelier a réuni 90 participants, incluant des représentants d’associations d’usagers, des autorités territoriales et des experts sectoriels, sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement.

La création de cette coordination répond à l’article 121 de la Charte de l’eau du bassin de la Volta et s’inscrit dans une dynamique de gouvernance partagée et durable.

Cette initiative, fortement saluée par les différents acteurs, est perçue comme une réponse nécessaire face aux multiples défis qui pèsent sur ce bassin vital.

Le Burkina Faso devient la quatrième nation du bassin à se doter d’une telle organisation, après le Mali, le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Les 12 régions du pays concernées par le bassin y étaient représentées, ce qui témoigne de l’importance de ce projet. L’objectif est d’impliquer directement les principaux utilisateurs des ressources naturelles dans leur gestion, afin de mieux organiser et préserver cet écosystème précieux.

Dans son allocution, Adjara Ouédraogo/Kientega, représentant le gouverneur de la région du Centre-Ouest, a souligné l’engagement des autorités à accompagner le processus de reconnaissance officielle de la CNU.

Elle a insisté sur l’importance de ce soutien administratif pour que la coordination puisse mener à bien sa mission, qui est d’assurer la gestion et la conservation des ressources partagées.

Pour le directeur exécutif adjoint de l’Autorité du bassin de la Volta (ABV), Dibi Millogo, l’enjeu est de taille.

Il a rappelé que la ressource en eau est confrontée à des problèmes de pollution, de pratiques agricoles inadaptées et de dégradation générale.

Selon lui, il est crucial d’impliquer les acteurs locaux, qui sont à la fois utilisateurs et gardiens de l’eau, pour qu’ils puissent adopter des pratiques plus respectueuses.

Le bassin de la Volta, qui possède un immense potentiel en hydroélectricité, en aquaculture et en agriculture, a besoin de cette mobilisation pour garantir sa pérennité.

De son côté, Flora Dubary/Bationo, coordinatrice de la structure focale nationale de l’ABV, a fait remarquer que le Burkina Faso dispose déjà de coordinations similaires pour d’autres bassins.

La création de celle-ci pour le bassin de la Volta, selon elle, était donc une nécessité afin d’intégrer les principes de participation et de subsidiarité dans la gestion intégrée des ressources en eau.

Elle a réaffirmé l’engagement de sa structure à accompagner le dynamisme de la CNU et la réalisation de ses activités.

Enfin, un participant, Amira David, a exprimé son enthousiasme face à cette initiative. Il a déclaré que cette coordination était une nécessité urgente pour mieux s’organiser face aux impacts du changement climatique et de l’action humaine sur les ressources naturelles.

Il a conclu en souhaitant que cette nouvelle structure bénéficie d’un accompagnement solide de la part des partenaires pour pouvoir accomplir sa mission.

L’atelier a permis de valider des résultats de cartographie, d’adopter des plans d’action et de renforcement des capacités, ainsi que d’élire le tout premier bureau exécutif de la CNU.

Ces avancées ouvrent la voie à une gestion plus collaborative des ressources naturelles au sein du bassin de la Volta, essentiel pour l’avenir de millions de personnes.

Agence d’information du Burkina

PB/ata