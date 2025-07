Burkina-Logement-Coopération-Humanitaire

Burkina/Coopération : Une cité de 80 logements inaugurée à Koubri au profit des PDI

Koubri, 6 juillet 2025 (AIB) – Une cité composée de 80 logements et d’infrastructures sociales de base a été inaugurée dimanche à Koubri, fruit de la coopération entre le Burkina Faso et les Émirats Arabes Unis, au profit des personnes déplacées internes (PDI) et des populations vulnérables.

Baptisée Kawal Al Qaz, la cité s’étend sur 5 hectares dans le village de Nambé, commune rurale de Koubri. Elle comprend 80 logements de type F3, une école de neuf classes, un dispensaire, une mosquée, une boulangerie communautaire, deux forages et quatre boutiques, tous entièrement équipés.

Cette réalisation est portée par l’Association pour la Bienveillance Humanitaire (ABH) avec l’appui financier de Dubaï Charity Association.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des ministres Mikaïla Sidibé (Urbanisme et Habitat), Émile Zerbo (Administration territoriale), et du commandant Oumarou Yabré.

Le président de la délégation spéciale de Koubri, Samadé Léonard Gougou, a salué un projet à forte valeur sociale et a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures.

Le représentant de Dubaï Charity Association, Mohamed Al Moubarak, a souligné la portée humanitaire de l’initiative, destinée à soulager les familles en difficulté d’accès au logement décent.

Quant au ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, il a salué une action exemplaire qui contribue à renforcer l’offre de logements sociaux et illustre la solidarité internationale active en faveur du Burkina Faso.

La cérémonie a pris fin avec une remise symbolique des clés, la signature du livre d’or et la visite des infrastructures.

LZ/AIB-Koubri