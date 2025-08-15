Burkina / Contrat d’objectifs : Le ministre en charge de l’Urbanisme atteint 60,23 % au 30 juin 2025

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB) – Le contrat d’objectifs assigné au ministre en charge de l’Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, par le Premier ministre pour le premier semestre 2025, a été réalisé à 60,23 %, a constaté l’AIB jeudi.

Le contrat d’objectifs 2025 du ministère en charge de l’Urbanisme est bâti sur 35 activités.

Dans le secteur de la gouvernance urbaine et de la planification, le ministre et ses collaborateurs ont pu vulgariser le référentiel de programmation urbaine.

« Ce document de planification de l’occupation de l’espace, en termes d’habitations et d’équipements socio-collectifs, va permettre de rationaliser l’utilisation de l’espace », a précisé le ministre Sidibé.

Un autre résultat majeur, dans le domaine de la construction, est la réalisation de 300 logements et l’attribution de 12 000 parcelles aux populations pour l’autoconstruction.

Selon le ministre, dans le secteur de l’aménagement urbain, le département a aménagé 50 km de voiries et réalisé des ouvrages d’assainissement.

« Nous avons également pu contrôler 5 000 constructions pour nous assurer du respect des normes et des règles édictées dans le Code de l’urbanisme et de la construction », a ajouté le ministre Mikaïlou Sidibé.

Au regard de ces résultats, le ministre a félicité tous les acteurs du ministère en charge de l’Urbanisme pour leur engagement et leur a demandé de rester concentrés afin d’atteindre un taux de mise en œuvre satisfaisant d’ici la fin de l’année.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata