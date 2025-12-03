BURKINA – CITÉ – LANCEMENT DES TRAVAUX

Burkina/Cité de Rimkiéta : La CEGECI s’engage à offrir des logements de qualité aux populations

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB) – Le Centre de gestion des cités (CEGECI), chargé de construire la Cité de Rimkiéta dont la première pierre a été posée mercredi, a traduit sa volonté d’offrir aux populations des logements modernes, accessibles et durables.

« Le Centre de gestion des cités (CEGECI), s’inscrivant dans la politique du gouvernement en matière de logement, œuvre à offrir aux populations des logements modernes, accessibles et durables », a indiqué la directrice générale du CEGECI, Mme Gon Tali Martine Ky, en lisant le discours du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé.

Selon Mme Gon, le projet de construction de la Cité de l’Espérance de Rimkiéta, piloté par sa structure dans l’arrondissement 8, est évalué à 3,3 milliards FCFA pour un délai de réalisation de 24 mois.

La DG du CEGECI s’exprimait mercredi à Rimkiéta lors de la pose de la première pierre par le ministre en charge de l’Habitat, en présence de membres du gouvernement, d’autorités coutumières et religieuses ainsi que d’une foule nombreuse venue pour la circonstance.

Les ouvrages seront érigés sur une superficie de 8,4 hectares à Nonghin, dans le secteur 35 de Ouagadougou. Ils comprendront notamment 6 immeubles résidentiels R+3, 1 immeuble commercial R+2, 1 bâtiment commercial, 66 appartements, 42 espaces communs, un parking pour véhicules et motos, entre autres infrastructures.

La première responsable du CEGECI a expliqué que la Cité de l’Espérance de Rimkiéta constitue une illustration concrète de la vision des plus hautes autorités du pays, qui entendent offrir des logements décents répondant aux besoins des populations, tout en favorisant le développement économique et social.

Selon elle, les objectifs du projet sont, entre autres, la réduction du déficit en logements décents dans la capitale, la création d’opportunités économiques grâce aux infrastructures commerciales, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale à travers un cadre de vie moderne et digne.

« Je tiens à saluer le rôle essentiel de Coris Bank International, qui accompagne le CEGECI dans le financement de ce projet. Ce partenariat stratégique montre que la synergie entre institutions publiques et privées est essentielle pour relever le défi du logement et du développement urbain », a-t-elle indiqué.

Mme Gon Tali Martine Ky a également invité l’ensemble des Burkinabè, aussi bien de l’intérieur que de la diaspora, à adhérer pleinement au projet et à en tirer profit.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 8 de Ouagadougou, Halidou Congo, a pour sa part remercié le CEGECI pour sa vision et son engagement en faveur de logements décents dans son arrondissement.

« Il n’y a pas si longtemps, le CEGECI avait initié un projet de construction d’une cité à Bassinko. Aujourd’hui, nous posons la première pierre de la Cité de l’Espérance à Rimkiéta », a-t-il déclaré.

Selon M. Congo, la construction de cette cité va davantage dynamiser l’activité économique locale tout en confirmant la disponibilité de la délégation spéciale à soutenir le CEGECI pour l’atteinte des résultats attendus.

Créé en 1987 sous la Révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara, le CEGECI vise à permettre l’accès à un logement décent et adapté pour les Burkinabè, en se concentrant sur l’aménagement, la construction et la valorisation des cités résidentielles et des infrastructures.

