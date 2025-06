Burkina-Centre-Sud-Examens-Scolaires

Burkina/Centre-sud : Début effectif des examens scolaires pour 27 196 candidats

Manga, 3 juin 2025 (AIB) – 27 196 candidats ont débuté ce mardi matin, dans les différents centres de composition de la région du Centre-sud, les épreuves de la session 2025 des examens du BEPC, du BEP, du CAP et de CEP.

A l’instar de leurs camarades des autres régions du pays, 27 196 candidats du Centre-sud ont entamé les compositions des épreuves écrites des examens du BEPC, du BEP, du CAP et de CEP.

Pour l’ensemble des trois provinces de la région à savoir le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo, 8 422 candidats prennent part à l’examen du BEPC, 378 candidats toutes spécialités confondues au BEP, 18 171 candidats au CEP et 225 candidats toutes spécialités confondues au CAP.

Avant le début des épreuves, les autorités locales et les responsables de structures éducatives sont allés, dans les différents centres de composition, pour procéder à l’ouverture des enveloppes des premiers sujets et prodiguer des conseils aux candidats. Ils les ont exhortés, entre autres, à rester concentrés, à respecter les consignes et éviter les actes comme la fraude qui sont passibles de sanctions.

« La région vous soutient et compte aussi sur vous pour un meilleur taux de réussite à l’issue des examens », a lancé aux candidats au lycée Naaba Baongho de Manga, la secrétaire générale du Centre-sud, Abibata Ouo.

Agence d’information du Burkina

MZ/yos