Burkina/Cantines Scolaires : Des acteurs réunis à Ziniaré formulent des recommandations pour l’efficacité

Ziniaré, 26 nov. 2025 (AIB) – Un atelier de trois jours s’est tenu du 24 au 26 novembre à Ziniaré, réunissant les directeurs régionaux et provinciaux de l’éducation, gestionnaires de cantines et partenaires techniques et financiers pour faire le bilan de la mise en œuvre du système de cantines scolaires pour l’année 2024-2025 et formuler des recommandations pour plus de résultats.

Cette rencontre a permis d’évaluer le nouveau dispositif centralisé d’acquisition des vivres adopté en 2024, en remplacement du système décentralisé en vigueur jusque-là. Les participants ont examiné le fonctionnement global du programme, mis à jour les données sur les cantines endogènes, et identifié les forces, faiblesses et contraintes majeures.

Le rapport final met en lumière plusieurs obstacles importants, notamment l’insuffisance des ressources financières pour le transport des vivres, la faible dotation, l’absence de magasins appropriés pour le stockage, ainsi que des défaillances et retards chez certains fournisseurs.

Face à ces défis, les propositions d’amélioration incluent une plus grande implication des communautés locales, la collaboration avec les services agricoles pour encourager la production locale, la sécurisation des magasins, ainsi qu’une livraison anticipée des vies dès le mois d’août pour un stockage optimal avant la rentrée scolaire en septembre.

La diversification des menus et la création de champs et jardins scolaires ont également été recommandées pour renforcer la qualité et la continuité de l’alimentation.

Le ministre de l’Enseignement de base et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingare, a présidé la clôture de l’atelier. Il a souligné l’importance des champs scolaires, qu’il a présenté comme une solution durable pour nourrir les élèves durant le premier trimestre, en attendant un appui accumulé de l’État.

L’atelier a également servi à valoriser les bonnes pratiques dans la gestion des cantines, avec la remise de prix aux meilleures cantines endogènes. Cette initiative vise à encourager l’excellence et la pérennité du système.

Ce bilan constitue une étape clé pour optimiser le fonctionnement des cantines scolaires et renforcer leur contribution à la réussite éducative des enfants.

Agence d’information du Burkina

LC/yos