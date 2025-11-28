BURKINA- SANTÉ -HÔPITAL – BOGODOGO

Burkina / Cancer du col de l’utérus : Une campagne gratuite de dépistage prévue les 1er et 2 décembre 2025 à l’hôpital de Bogodogo

Ouagadougou, 28 nov. 2025 (AIB) – La Société burkinabè de pathologie (SOBUPATH) a invité, vendredi, les femmes à participer massivement à une séance de dépistage gratuit et de sensibilisation sur les cancers féminins, notamment le cancer du col de l’utérus. Cette activité est prévue du lundi 1er au mardi 2 décembre prochain au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) contribue à la réduction de la morbidité liée au cancer du col de l’utérus au Burkina.

La Société burkinabè de pathologie (SOBUPATH) organise en effet une campagne sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus les 1eret 2 décembre 2025 au CHU-B de Ouagadougou.

Cette campagne de dépistage des cancers féminins s’inscrit dans le cadre des activités de la 4eme Congrès des journées de pathologies prévues se tenir les 3 au 5 décembre 2025.

Pour l’occasion, la SOBUPATH invite les femmes à participer massivement à cette campagne, qui se déroulera dans les services d’anatomie et de cytologie pathologiques ainsi que dans le service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du CHU-B. L’objectif est de favoriser un dépistage précoce du cancer du col de l’utérus.

Selon les organisateurs, cette activité permet de sauver des vies en évitant l’évolution vers un stade avancé du cancer du col de l’utérus.

Plusieurs activités sont prévues au programme de cette campagne de dépistage gratuit. Il s’agit, entre autres, des examens de dépistage, de conseils personnalisés en fonction des résultats, des orientations pour les cas nécessitant une prise en charge, des séances de sensibilisation sur l’importance d’un suivi gynécologique régulier.

Le chef de service de l’Anatomie et cytologie pathologiques du CHU-B professeur titulaire Aimé Sosthène OUEDRAOGO invite la population féminine à se faire dépister car les cancers féminins constituent de nos jours un problème majeur de santé publique.

Il convient de noter que cette initiative de la SOBUPATH s’inscrit dans le cadre de la promotion de ses missions et vise à renforcer la prévention et le diagnostic du cancer du col de l’utérus.

Agence d’information du Burkina

NO/SB/ATA