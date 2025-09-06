Burkina-Cambodge-Diplomatie

Burkina-Cambodge : L’ambassadeur Daouda Bitié présente ses lettres de créance à Phnom Penh

Phnom Penh, 5 sept. 2025 (AIB) – L’ Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume du Cambodge, M. Daouda Bitié, a présenté, jeudi 4 septembre 2025, ses lettres de créance au Président du Sénat et Président par intérim du Royaume, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Il a transmis les salutations fraternelles de Son Excellence le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso à son hôte et a exprimé le souhait de voir se renforcer l’axe de coopération Ouagadougou-Phnom Penh.

Dans son allocution, M. Bitié a rappelé que les relations diplomatiques établies en 2010 entre le Burkina Faso et le Royaume du Cambodge sont restées en berne depuis lors.

Mandaté par le Chef de l’État, il a exprimé son engagement à raviver cette coopération, les deux pays partageant un passé colonial commun ainsi que des aspirations similaires.

L’Ambassadeur a dit être porteur d’un message admiratif du peuple Burkinabè à l’égard du peuple frère du Royaume du Cambodge dont les luttes d’indépendance et la résistance à la barbarie des Khmers rouges constituent une source d’inspiration pour le peuple du Burkina Faso, dans sa lutte contre le terrorisme.

Il a traduit la volonté du Président du Faso de voir la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Cambodge se renforcer et s’épanouir par des échanges politiques et diplomatiques réguliers au profit des intérêts mutuels des deux pays.

Prenant la parole, le Président du Senat a salué la démarche du Burkina Faso, en particulier le dynamisme et le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE dont la jeunesse et l’aspiration à une souverainété réelle lui rappelle les années 1983, période durant laquelle il exerçait les fonctions de vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères.

Évoquant ses souvenirs, il a rappelé la prise du pouvoir par le capitaine Thomas Sankara et le changement de nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, saluant en lui un dirigeant de grande envergure dont la politique d’indépendance a marqué son époque.

Revenant à l’actualité, Samdech Hun Sen a préconisé l’instauration d’un cadre de concertation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, afin de renforcer la coopération, d’encourager les échanges de délégations et d’assurer un soutien mutuel dans les instances internationales. Joignant l’acte à la parole, il a instruit le représentant du gouvernement de travailler à l’accréditation d’un ambassadeur du Cambodge auprès du Burkina Faso.

L’entretien a également été l’occasion pour le Président du Sénat de partager son expérience de quatre décennies de gestion publique. Il a insisté sur la nécessité de privilégier la stabilité institutionnelle et la confiance des populations plutôt que le simple label démocratique.

Concernant le développement, il a préconisé un modèle endogène fondé sur les investissements des populations locales. En matière de partenariats extérieurs, il a recommandé la prudence.

C’est au terme d’une audience riche et pleine de promesses dans la coopération entre les deux nations, désormais plus proches que jamais, que l’Ambassadeur a pris congé de son hôte avec l’assurance d’une mission accomplie au bénéfice d’une coopération dynamique et plurielle entre les deux pays.

Par ailleurs, durant son séjour au Cambodge, M. Bitié a eu des séances de travail avec plusieurs départements ministériels, dont les Affaires étrangères, la Défense nationale, le Commerce ainsi qu’avec l’Institut national des études diplomatiques et des relations internationales.

Source

Ambassade du Burkina Faso à Pékin.