Burkina/Boulgou-CCEB-Bittou-Rentrée-Administrative

Burkina/Boulgou : Le CECEB de Bittou lance l’année scolaire 2025- 2026 par une sortie de terrain

Bittou 15 septembre 2025 (AIB) – Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bittou, Soumaida Yameogo, a effectué le 15 septembre 2025, une sortie terrain dans plusieurs établissements de ladite commune pour vérifier l’effectivité de la rentrée administrative 2025 2026, a constaté l’AIB.

L’équipe conduite par le CCEB a visité plusieurs écoles primaires publique relevant de Bittou.

Cette sortie a permis à M. Yaméogo et à son équipe de constater la présence des enseignants dans leurs postes et de constater l’état de préparation, des établissements de la rentrée scolaire 2025 -2026, prévu le 1er octobre.

Le CCEB a pu constater l’effectivité de la rentrée administrative. Il a félicité et encourager à plus de résilient avant de les souhaiter une bonne rentrée 2025-2026.

Il a, en outre, demandé l’accompagnement des parents pour faire le bonheur des élèves.

Agence d’information du Burkina

Sk-dnk-ata