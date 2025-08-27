Burkina/Boulgou-Championnat-U17

Boulgou : une association lance un championnat de football U-17 à Bittou

Bittou 23 août 2025(AIB) – L’association des jeunes pour les sport et loisir (AJSL) de Bittou a lancé la première édition du championnat de football U-17 à Bittou.

Le lancement de la première édition des championnats U -17 des garçons organisés par l’association des jeunes pour le football et loisir, a eu lieu le samedi 23 août 2025 au stade municipal de Bittou.

L’objectif de ce championnat U -17, selon le président l’association des jeunes pour le football et loisir (AJSL), Issouf Zampou, est de créer un cadre idéal pour occuper sainement les élèves et de renforcer la cohésion sociale entre les enfants.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe ZAMA Athletic a celle de Dakoudakou. Le score s’est soldé un but partout à la fin du camp réglementaire.

La cérémonie d’ouverture du championnat U-17 a été présidé par Lamoussa Konaté, représentant le commandant de la brigade de gendarmerie de Bittou, en présence des leaders coutumiers religieux et des supporters venus des différents secteurs.

Le représentant des autorités locales a remercié les initiateurs pour leur vision commune en faveurs des enfants.

M. Zampou a exprimé sa satisfaction à l’endroit des autorités, et la mobilisation au tour du football.

Le championnat va se jouer du 23 au 27 septembre 2025.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata