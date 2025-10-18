Burkina/Bittou-Conférence-Pédagogique

Bittou : Plus de 200 enseignants participent à la conférence pédagogique annuelle

Bittou 15 Octobre 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabète, a présidé la conférence pédagogique annuelle 2025- 2026, des enseignants du primaire de la CEB de Bittou, le mercredi 15 octobre 2025.

Au total, 206 enseignants du public et du privée ont pris part à la conférence pédagogique annuelle. Elle a connu la présence des autorités administratives et provinciaux. A l’ouverture de la cérémonie, M Diabaté a livré le message du ministre en charge de l’éducation de base.

Il a exhorté les participants à s’investir pleinement dans les travaux, a partagé les expériences et à faire de preuve de rigueur et d’engagement afin que les conclusions auquel ils parviendront, répondent aux attentes.

L’inspecteur de l’enseignement primaire d’éducation non formelle de Bittou, Soumaida Yaméogo, a salué le personnel enseignant et les a invités à une participation active afin de s’approprier les nouvelles orientations.

Agence d’information du Burkina

