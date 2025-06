BURKINA-NAMENTENGA-CELEBRATIONPERFORMANCE

Boulsa / Education : La CEB de Boulsa n°1 célèbre ses performances scolaires

Boulsa, 21 juin 2025 (AIB)- Les acteurs et partenaires de la Circonscription d’éducation de base (CEB) Boulsa n°1 ont célébré le samedi 21 juin 2025, les performances enregistrées au cours de l’année scolaire 2024-2025. Cette journée de clôture des activités pédagogiques a été placée sous le parrainage de Hamidou Pascal Lonfo.

Le dynamisme des acteurs de l’éducation a permis de mobiliser du matériel pour témoigner leur reconnaissance à ceux qui se sont engagés pour porter haut le flambeau de la CEB de Boulsa n°1.

La journée de clôture des activités pédagogiques de ladite CEB tenue le samedi 21 juin 2025 a été une occasion de faire le bilan des activités de l’année scolaire 2024-2025.

Elle a connu la présence de l’enseignant des élèves de l’école privée Evangélique Philipe Woba de la promotion 1982 qui a rehaussé l’éclat de la cérémonie.

A cet effet, 17 élèves les plus méritants ont reçu chacun un vélo. Les meilleurs enseignants et écoles ont reçu des fournitures de bureaux, des foyers et des attestations de reconnaissance.

Le meilleure élève fille est Assèta Sawadogo de l’école Boulsa « C » avec 153,5/170 points et Séraphin Lallogo de l’école secteur n°1 de Boulsa 162,5/170 points.

Ainsi, l’enseignante de l’école Boulsa « C » Léonie Kafando/ Tougma a réalisé un taux de 100% au CEP avec 64 candidats présentés.

Selon le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Charles Zongo, le bilan de l’année pédagogique est satisfaisant à tous les niveaux.

M. Zongo a précisé que l’organisation des activités sportive et culturelles de la CEB et les cours pédagogiques n’ont pas connu de perturbations.

Le directeur provincial en charge de l’agriculture, Mamadou Sidibé a fait cas des variétés et de la quantité des semences et des engrais mises à la disposition des écoles à cette campagne agricole.

Il a traduit sa disponibilité à soutenir les éventuelles écoles en termes d’appuis techniques et du labour gratuit des champs.

La promotion de 1982 de l’école Boulsa Evangélique a rendu hommage à leur enseignant, Philippe Woba par des témoignages et lui a offert un cadeau.

Satisfait du succès de cette première dans la CEB,

Le CCEB, Charles Zongo, satisfait a remercié tous ceux qui se sont investis pour le succès de la journée de clôture des activités pédagogiques dans sa CEB.

Pour lui, ce sont les enseignants, les encadreurs pédagogiques les filles et fils de la province et le directeur provincial du préscolaire, primaire et non formelle Ouiraogo Bernard Kaboré et l’ensemble de son staff ont mobilisé les moyens nécessaires pour organiser ladite journée.

La cérémonie a pris fin par une plantation d’arbres.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO