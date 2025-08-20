Burkina-Boulkiemde-Koudougou-Travaux-Intérêt-Général-Détenus

Boulkiemde/ Travaux d’intérêt général : Des détenus reboisent l’université Norbert Zongo

koudougou, 18 août 2025 (AIB)- Dans le cadre de l’Initiative présidentielle de commutation des peines en travaux d’intérêt général, plus d’une centaine de détenus de la maison d’arrêt et de correction de koudougou, ont participé ce lundi 18 août 2025 à une opération de reboisement sur le campus de l’université Norbert Zongo.

L’activité a été organisée par la direction provinciale des infrastructures et du désenclavement du boulkiemdé et a permis la mise en terre de plus de 100 plants.

selon le directeur provincial, souleymane Tingueri, cette activité s’inscrit dans une politique nationale visant à décongestionner les établissements pénitentiaires.

En effet, les détenus éligibles sont désormais appelés à contribuer à des tâches d’utilité publique comme le reboisement, le curage de caniveaux, le ramassage des déchets et le désherbage des espaces publics.

Pour le haut-commissaire de la province du boulkiemdé, salimata ouédraogo/sanou, cette mesure rend les détenus utiles tout en répondant aux besoins d’assainissement et de reboisement de la communauté. Elle a par ailleurs souligné que « celui qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement ».

La présidente de l’Université Norbert Zongo, Pr Eugénie Maiga, a, pour sa part, exprimé sa gratitude, précisant que ces nouveaux arbres offriront aux étudiants un environnement ombragé et propice pour leurs études et recherches, créant ainsi un « cadre de vie sain et agréable ».

Trois sites de la ville ont été retenus pour ce projet de reboisement en raison de leur besoin urgent de végétalisation : le long du palais du président Maurice Yaméogo, le jardin du maire et le campus universitaire.

De nombreuses personnalités ont participé à la cérémonie. Outre le haut-commissaire et la présidente de l’Université , étaient également présents à cette activité, le premier vice-président de la délégation spéciale communale de koudougou, jean urbain kombasseré, les directeurs régionaux des eaux et forêts, des infrastructures et du désenclavement, ainsi que celui de la maison d’arrêt et de correction de koudougou.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp/ata