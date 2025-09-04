BURKINA-NANDO-TRANSPORT-TERRESTRE-CONSULTATIONS-REGIONALRES

‎Boulkiemde : Ouverture de la session de restitution des consultations régionales sur le transport terrestre

‎Koudougou, 4 septembre 2025 (AIB)- La salle de réunions de la direction régionale des Transports à Koudougou, a abrité jeudi, la cérémonie d’ouverture de la session de restitution en plénière des résultats issus des consultations régionales sur le sous-secteur du transport terrestre.

L’activité a été officiellement lancée par le haut-commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouedraogo/Sanou, représentant le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré.

‎Dans son allocution, le gouverneur, à travers sa représentante, a rappelé que le transport terrestre constitue « une pierre angulaire du développement économique et social de notre pays, mais demeure confronté à de nombreux défis ».

A l’entendre, ces difficultés sont particulièrement accentuées dans la région de Nando en raison des réalités géographiques, économiques, sociales et sécuritaires spécifiques.

‎Les consultations régionales, organisées en prélude aux États généraux nationaux, ont permis de « recueillir les voix des acteurs locaux, d’identifier les maux qui minent le sous-secteur et de proposer des solutions concrètes, innovantes et adaptées aux réalités locales », a-t-il indiqué.

‎Parmi les recommandations issues des travaux figurent la professionnalisation du secteur, le renforcement de la compétitivité, l’amélioration de la sécurité ainsi que la modernisation technologique pour assurer la durabilité du système de transport terrestre.

‎Le gouverneur a félicité l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et a souhaité que cette session de restitution constitue « une étape décisive dans la construction d’un cadre durable, efficace et adapté pour les transports terrestres dans la région de Nando, contribuant par ricochet au développement harmonieux de notre nation ».

‎La rencontre permettra de valider collectivement les recommandations issues des consultations régionales avant leur transmission à l’échelle nationale.

Agence d’information du Burkina

