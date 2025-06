Burkina-Boulkiemdé-Commune- Sabou-Examen-BEPC-Session-2025

Boulkiemdé: Les candidats du BEPC dans les starting-blocks !

Sabou, 6 juin 2025 (AIB) – Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Sabou, Abdoul Aziz Koara, a procédé mardi 3 juin 2025 à l’ouverture officielle de la première enveloppe des épreuves de l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), au Lycée départemental de Sabou.

Avant ce geste symbolique, le PDS et sa délégation ont tenu à prodiguer des conseils et encouragements aux candidats, les invitant à bannir toute forme de stress et à faire preuve de confiance en eux-mêmes tout au long de l’épreuve.

Les autorités municipales ont également exhorté les membres du jury 1 de ce centre à accomplir leur mission avec rigueur, objectivité et professionnalisme.

La tournée s’est poursuivie au lycée « Petit Savant », site du Jury II, où le président du jury, Yves Gildas Soma et ses collaborateurs ont reçu les salutations et félicitations de la délégation.

Ce lancement communal s’inscrit dans le cadre de la rentrée officielle des examens du BEPC, BEP et CAP session 2025, dont le lancement national a eu lieu le même jour au Lycée de l’Amitié de Koudougou.

Rappelons que l’examen du BEPC constitue une étape clé dans le parcours scolaire des élèves, leur ouvrant les portes du cycle secondaire général, technique ou professionnel.

Agence d’information du Burkina

DPT/MZ