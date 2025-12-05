Boulkiemdé : Le nouveau CCEB de Bingo s’engage à poursuivre avec détermination les efforts de son prédécesseur

Bingo, 4 déc.2025 (AIB)- Le nouveau chef de circonscription d’éducation de base de Bingo, Lamourdji Éric Ouoba, s’est engagé jeudi lors de son installation à poursuivre avec détermination les efforts de son prédécesseur et à améliorer la qualité de l’éducation dans sa circonscription.

Lamourdji Éric Ouoba a été installé dans ses nouvelles fonctions de chef de circonscription d’éducation de base de Bingo par le président de la délégation spéciale de la commune de Bingo, Yacouba Gouem.

Conscient de l’ampleur de la tâche, le nouveau CCEB a sollicité l’accompagnement des autorités locales, de ses collaborateurs directs et de l’ensemble du personnel éducatif de la CCEB, les invitant à travailler en synergie pour la réussite de sa mission.

M. Gouem a réaffirmé l’ouverture et la disponibilité de la délégation spéciale à accompagner le nouveau CCEB dans tous les besoins.

Le CCEB sorti, Édouard Konditamdé a dressé un bref bilan des actions menées durant son mandat, mettant en lumière les avancées réalisées tout en soulignant la persistance des défis qui nécessitent une attention continue.

M. Konditamdé a reçu une lettre de félicitation de la part du directeur provincial en charge de l’Education base du Boulkiemdé pour le travail abattu.

Agence d’information du Burkina

ASA/bak