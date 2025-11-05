BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-IMMERSION-PATRIOTIQUE-PROMTION-SORTIE

Boulkiemdé : La première promotion de l’immersion patriotique des membres de la veille citoyenne de Koudougou achève sa formation

Koudougou, 5 nov.2025 (AIB) – Koudougou a célébré ce mardi 5 novembre 2025 la sortie officielle de la première promotion de l’immersion patriotique des membres de la veille citoyenne. Cinquante (50) participants ont reçu leurs attestations au terme de dix jours de formation intensive, marquant une étape importante dans le renforcement du civisme et de l’engagement pour la défense des valeurs nationales.

La cérémonie s’est déroulée à l’Escadron de la Gendarmerie de Koudougou, sous la présidence du gouverneur de la région de Nando, M. Adama Jean Yves Béré.

L’événement a rassemblé une diversité d’autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, témoignant de l’intérêt collectif pour cette initiative.

Portée par le Chargé de mission de la présidence du Faso auprès de la région de Nando, Pema Neya, cette formation visait à renforcer le patriotisme, la discipline citoyenne et la participation active à la défense de la nation.

Durant les dix jours, les participants ont été formés sur des thèmes cruciaux tels que le patriotisme, la discipline, la sécurité communautaire et la solidarité nationale.

La cérémonie a débuté par la montée des couleurs et l’hymne national, suivie d’une présentation du bilan positif de la formation et du partage d’expériences par les immergés.

Dans son allocution, le gouverneur Béré a salué l’initiative et félicité les participants pour leur engagement. Il a souligné l’importance du rôle de la veille citoyenne dans la consolidation de la paix et la promotion du vivre-ensemble dans la région.

De son côté, le Commandant du 32e Escadron de la gendarmerie de Koudougou, le Capitaine Boubacar Compaoré, a encouragé les nouveaux diplômés à mettre en pratique les valeurs acquises et à devenir des modèles de civisme et de responsabilité au sein de leurs communautés.

Le représentant des immergés, Daniel Kologo, a réaffirmé, au nom de ses camarades, leur engagement indéfectible à servir la nation avec loyauté et détermination.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de fierté et de patriotisme, concrétisée par la remise solennelle des attestations.

Cette première promotion ouvre la voie à une dynamique accrue de mobilisation citoyenne pour un Burkina Faso uni et résilient.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp