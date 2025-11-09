BURKINA-BOULKIEMDE-SPORT-BASKETBALL-PROMOTION

Boulkiemdé : La FIBA Foundation lance le programme « Basketball For Good » pour promouvoir le basketball féminin

Koudougou, 8 nov. 2025 (AIB) – La Fondation de la fédération internationale de basketball (FIBA Foundation) a lancé samedi, le programme « Basketball For Good », dans l’enceinte de la direction régionale des sports de Nando sise à Koudougou, en vue de promouvoir le basketball féminin.

Ce projet, porté par Camille Tapsoba, vise à renforcer la participation des jeunes filles à la pratique du basketball dans la cité du cavalier rouge.

Selon M. Tapsoba Camille, chargé de piloter le programme et responsable de la triade entreprise sélectionnée pour sa mise en œuvre, le programme « Basketball For Good » a pour objectif de promouvoir le basketball à travers le monde.

« Sur 332 candidatures reçues, 72 ont été retenues, dont une seule pour le Burkina Faso, dédiée au basketball féminin de Koudougou », a-t-il précisé.

L’initiative, prévue du 8 novembre au 27 décembre 2025, formera entre 200 et 250 filles issues d’établissements tels que le collège Saint-Joseph Moukassa, Sainte-Monique, Schorge, ainsi que la direction régionale des sports, qui servira de point focal.

Le président du district de basketball du Boulkiemdé, Issaka Gustave Nikiema, enseignant d’EPS, a salué cette action.

« Nous remercions le jeune Camille pour ses efforts. Ce projet arrive à point nommé, car nous rencontrons souvent des difficultés à regrouper les filles autour du basketball », a-t-il déclaré.

Pour Bako Manuella, élève en classe de seconde au collège Saint-Joseph Moukassa, ce programme est une belle opportunité.

« Je trouve que le basketball est une activité très intéressante, surtout qu’on ne voit pas souvent les filles jouer. C’est motivant et je pense que nous devons nous mettre à pratiquer une activité, même si ce n’est pas le basket. Au début, ce n’est pas facile, mais on finit par s’y habituer. J’invite toutes mes camarades filles à venir apprendre à jouer au basketball », a-t-elle laissé entendre.

Les séances d’entraînement se tiennent chaque mercredi et samedi.

Camille Tapsoba a remercié le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, ainsi que ses partenaires techniques et privés, dont Infinix et Tiek Noogo, pour leur appui constant. Il a également lancé un appel à d’autres partenaires afin qu’ils rejoignent l’initiative pour soutenir davantage la promotion du sport féminin.

En plus de la formation sportive, le programme inclut des activités citoyennes de sensibilisation menées en collaboration avec la gendarmerie.

La clôture est prévue le 27 décembre 2025, avec une finale prometteuse et pleine de surprises, selon les organisateurs.

Agence d’information du Burkina

