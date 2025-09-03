BURKINA-NANDO-ENVIRONNEMENT-REBOISEMENT-ASSAINISSEMENT

Boulkiemde : Koudougou se mobilise pour la 2ème édition de l’opération « Coup de balai volontaire »

Koudougou, 3 septembre 2025 (AIB)- La cité du cavalier rouge s’est mise au vert. Lancée officiellement le 2 septembre, la deuxième édition de l’opération « Coup de balai volontaire » bat son plein à Koudougou, capitale de la région de Nando.

Sous l’égide des autorités locales, de nombreuses associations de la société civile (OSC) et de volontaires, cette initiative présidentielle vise à promouvoir l’engagement citoyen pour l’assainissement et la restauration du couvert végétal.

Après une première journée consacrée au lancement officiel et à des formations sur le civisme et le volontariat, la mobilisation a pris une nouvelle dimension ce mercredi 3 septembre 2025.

Dès l’aube, les autorités locales dont le gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré, le Directeur général du GIP-PNVB, Nestor Noufé, et le chargé de mission de la présidence du Faso, Pèma Florent Neya, ont montré l’exemple en retroussant leurs manches.

Accompagnés des volontaires et des jeunes, ils ont procédé à la plantation de 200 arbres au camp CRS et à l’assainissement des caniveaux le long de la RN21.

Un appel à l’autosuffisance et à la mobilisation générale

En marge des activités menées en cette matinée du 3 septembre, le gouverneur, Adama Jean Yves Béré a souligné l’importance de l’initiative.

« Nous devons compter d’abord sur nous-mêmes », a-t-il affirmé, en insistant sur les bénéfices directs d’un cadre de vie sain et d’un environnement verdoyant. « C’est pour dire que tout ce que nous devons faire quotidiennement, c’est d’œuvrer à ce que tout ce que nous posons comme actes soit dans le sens de l’intérêt général. »

L’autorité régionale a salué la forte mobilisation des forces vives de la région et a lancé un appel vibrant à la population pour que l’opération, qui se poursuit jusqu’au 4 septembre, soit un « franc succès ».

Le choix symbolique du camp CRS

Le DG du GIP-PNVB, Nestor Noufé, a rappelé la vision derrière cette action. « Nous joignons l’acte à la parole en se mobilisant sur le terrain », a-t-il déclaré, justifiant le choix du camp CRS. « Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour notre sécurité, pour défendre la patrie. Il est de bon ton pour nous également d’assainir leurs cadres de travail, d’assainir leurs cadres de vie ».

Cette action symbolique est également un message fort : l’objectif n’est pas seulement de nettoyer pendant trois jours, mais d’encourager la population à s’approprier l’initiative sur le long terme.

Le chargé de mission de la Présidence du Faso auprès de Nando, Pèma Florent Neya, a également exprimé sa satisfaction.

« Vous voyez que la population de Nando s’est très bien appropriée l’initiative parce qu’elle est très noble », a-t-il commenté.

Il a précisé que la plantation d’arbres au camp CRS offrira de l’ombre aux soldats « pour se reposer » après leurs efforts quotidiens au service de la nation.

La mobilisation se poursuivra demain, 4 septembre, à l’université Norbert Zongo, marquant le dernier jour de cette opération pilote qui, au vu des premiers résultats, semble avoir déjà conquis le cœur des Koudougoulais.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/bbp