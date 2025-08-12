Burkina-Boulgou-Élection-Nouveau-Bureau-Association-Petits-Commerçants

Boulgou/Vie associative : L’ASPC/T élit un nouveau bureau exécutif pour dynamiser le club sportif à Tenkodogo

Tenkodogo, 10 août 2025 (AIB) – L’Association des Petits Commerçants de Tenkodogo (ASPC/T) a tenu, dimanche, son Assemblée générale dans la salle de réunion de la direction régionale des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, en présence des responsables de la ligue et du président du district de football de Tenkodogo pour élire un nouveau bureau exécutif et dynamiser le club sportif.

La rencontre, placée sous le signe de la convivialité et de la fraternité, a permis d’élire un nouveau bureau exécutif de 14 membres. Ce renouvellement marque une étape importante dans la vie du club, avec pour ambition de renforcer la cohésion, développer des partenariats solides et porter haut les couleurs de l’association.

Créée dans les années 1980 et reconnue officiellement le 25 mai 1987, l’ASPC/T demeure un acteur majeur du développement sportif à Tenkodogo, fédérant ses membres autour de la passion du sport et de la solidarité.

Cette Assemblée générale, qui a réuni membres, sympathisants, partenaires et acteurs du monde sportif, a permis de dresser le bilan des actions menées par le bureau sortant et de définir les perspectives pour les années à venir.

Le moment fort de la rencontre a été l’élection du nouveau bureau exécutif. Les participants ont porté leur confiance en Elhaj Ali Sorgho, plus connu sous le nom de « Ali Trankil », élu président de l’ASPC/T. Homme de terrain, passionné de sport et engagé dans le tissu associatif local, il a exprimé sa volonté de travailler « main dans la main » avec toutes les parties prenantes pour relever les défis.

« Nous voulons bâtir un club sportif plus dynamique et plus ambitieux, qui consolide ses acquis et s’ouvre à de nouvelles initiatives », a déclaré le nouveau président.

Il a remercié ses pairs pour la confiance placée en lui et promis d’inscrire son action dans la continuité des valeurs qui font la force de l’ASPC/T : solidarité, fair-play et engagement communautaire.

Pour Elhaj Ali Sorgho, le sport reste un levier essentiel de rapprochement et d’unité.

« Au-delà des victoires, c’est la fraternité et l’esprit d’équipe qui doivent guider notre action », a-t-il insisté.

Les participants ont salué le travail accompli par le bureau sortant, dirigé par Ousséni Kéré, qui a souhaité « bon vent au nouveau bureau exécutif » afin que l’ASPC/T « continue de briller sur les terrains sportifs ».

La rencontre a également été l’occasion d’amender les textes de l’association pour mieux répondre aux réalités actuelles et aux ambitions futures. Les échanges, riches et constructifs, ont permis à chacun d’exprimer ses attentes et ses propositions pour le développement du club.

Cette Assemblée générale, à la fois solennelle et conviviale, marque un nouveau départ pour l’ASPC/T. L’histoire de l’association sportive, débutée avec son premier président Kéré Mamadou, se poursuit avec une génération déterminée à écrire de nouvelles pages.

Portée par son nouveau bureau exécutif, l’ASPC/T entend consolider sa place dans le paysage sportif régional, relever de nouveaux défis et continuer à rassembler autour de la passion du sport. Les membres et sympathisants ont réaffirmé leur engagement à accompagner cette dynamique, convaincus que de meilleures perpectives se dégagent pour le club.

Agence d’Information du Burkina

SM/BBP