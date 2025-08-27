Burkina- Nakambé-Phase-Régionale-Faso-Académie

Boulgou : Tenkodogo organise la phase régionale de Faso Académie 2025

Tenkodogo, 24 août 2025 (AIB) – La salle polyvalente Étalon de Tenkodogo a accueilli, dimanche, la phase éliminatoire régionale de Faso Académie 2025, une compétition musicale nationale qui met en lumière les jeunes talents burkinabè. La rencontre a réuni autorités administratives, artistes et mélomanes, venus accompagner les candidats de la région du Nakambé.

Le Gouverneur de la région du Nakambé, a relevé la mobilisation enregistrée lors de cette étape.

Dans son intervention, le Gouverneur de région, le Colonel Aboudou Karim Lamizana a félicité les candidats et les a invités à persévérer dans l’excellence tout en souhaitant que la région du Nakambé puisse obtenir de bons résultats au cours de l’édition 2025.

Le chargé de mission de la Présidence du Faso pour la région, Adaman Kamboné, a estimé que la participation du public témoignait de l’intérêt porté à la compétition. Il a adressé des remerciements à l’ensemble des spectateurs, y compris ceux venus d’autres localités.

Les candidats ont présenté des œuvres imposées et libres, sous l’évaluation d’un jury composé de professionnels de la musique et d’encadreurs culturels.

Les critères de notation ont porté sur la justesse vocale, la maîtrise du texte, l’expression scénique et la présence artistique.

À l’issue des prestations, trois candidats ont été retenus pour représenter le Nakambé aux phases nationales.

Un membre du jury, Greg le Burkinbila, a indiqué que les participants avaient montré des aptitudes prometteuses et que leur encadrement pourrait renforcer davantage les acquis.

Faso Académie est conçu comme un cadre d’expression, de formation et de promotion pour les jeunes artistes burkinabè. La soirée de Tenkodogo a également connu la participation d’artistes confirmés venus partager la scène avec leurs cadets.

Les autorités et les participants ont souligné l’importance de soutenir la jeunesse et la culture, considérées comme des composantes du développement national.

Agence d’information du Burkina

SM/bbp/ata