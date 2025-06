Boulgou/Tabaski 2025 : Les fidèles musulmans prient pour le retour de la paix au Burkina Faso

Tenkodogo, 6 juin 2025 (AIB)- Des milliers de fidèles musulmans ont prié vendredi pour la tolérance et le retour de la paix au Burkina Faso à la place des grandes prières, sise au secteur 4 de la ville de Tenkodogo.

La prière de la Tabaski a été dirigée par le grand imam de Tenkodogo Elhaj Mahamoudou Sana.

Dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à la tolérance et à travailler pour consolider la paix.

L’imam Mahamoudou Sana a aussi invoqué allah le miséricordieux pour le retour de la paix au Burkina Faso.

<< Nous avons invoqué les noms les plus exaltés pour que Allah assiste nos autorités et les forces combattants qui sont engagés dans la reconquête de l’intégrité du territoire burkinabè. Nous avons également demandé à Allah une bonne saison hivernale >>, a-t-il indiqué.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a pris part à la prière accompagné d’une forte délégation composée des corps constitués, des forces de défense et de sécurité, des représentants des autres confessions religieuses et des traditionalistes.

Selon le gouverneur, la prière demeure une arme puissante pour rapprocher l’homme de son créateur.

<<Je vous invite à continuer de prier pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Je suis venu avec les corps constitués et d’ autres confessions religieuses pour souhaiter bonne et heureuse fête aux musulmans de la région>>, a-t-il dit.

Sa Majesté Naaba Guiguempolé, le Dima de Zoungrantenga a immolé un coq, un mouton et un bœuf pour implorer des bénédictions en faveur de la paix et de la stabilité de son royaume

Agence d’information du Burkina