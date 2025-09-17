Burkina-Boulgou-Rentrée-Administrative
Boulgou/Rentrée administrative 2025-2026 : Le CCEB de Zonsé appelle à l’engagement des enseignants pour une année réussie
Zonsé, 16 sept. 2025 (AIB) – La rentrée administrative a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025 dans la CEB de Zonsé. Le CCEB a sollicité l’engagement des enseignants pour garantir une année scolaire réussie.
Les agents de l’éducation primaire ont pris part à la rentrée administrative à Zonsé lundi, marquant ainsi le début officiel des activités pour l’année scolaire 2025-2026. À cette occasion, le chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Zonsé, Tobouré Yigo, a salué la forte mobilisation des enseignants, un véritable signe de leur engagement pour une année fructueuse.
Une équipe de la Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Boulgou, composée de Lamoussa Yoda et de Gansako Dabonné, a effectué une tournée de supervision pour s’assurer du bon déroulement de cette rentrée administrative. Ils ont également encouragé les responsables locaux à intensifier les efforts de préparation afin d’assurer une rentrée pédagogique harmonieuse, prévue dans les semaines à venir.
Notons que la CEB de Zonsé regroupe 25 écoles publiques.
Agence d’Information du Burkina
AG/bbp