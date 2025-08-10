Burkina/Boulgou-Saisis-Poussins

Boulgou : Plus de 400 cartons contenants des poussins saisis incinérés à Bittou

Biittou, 8 Août 2025(AIB) – Les services de l’élevage du poste du contrôle frontalier de Bittou, en collaboration avec la police nationale, ont procédé le vendredi 8 Août 2025 a Bittou, a l’incinération de 490 cartons contenants des poussins saisis dans le cadre de lutte contre la fraude transfrontalière.

Les cartons contenants des poussins incinérés sont estimés à 5 250 mille FCFA.

Selon le chef de contrôle vétérinaire de poste frontalier de Bittou, le technicien supérieur de l’élevage, Manyir Da, l’interdiction de faire rentrer les volailles ou les produits aviaires provenant d’un autre pays est toujours en vigueur.

M. Da a remercié les autorités les Forces de défense et de sécurité et l’ensemble de la population.

Il a invité la population a une bonne collaboration avec le service de l’élevage et les FDS.

Le secrétaire général de la Mairie de Bittou a salué les efforts des services de l’élevage et de la police nationale.

Agence d’information du Burkina

KS-dbk-ata