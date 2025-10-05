Boulgou : « Opération mana mana » au CMA de Zabré

Zabré, 4 octobre 2025 (AIB)- Les populations des communes de Zabré, Zoaga et Zonsé, regroupées sous l’appellation des « 3Z », ont pris part, samedi , à une grande opération de désherbage du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Zabré. « Il n’est pas concevable que le lieu où l’on vient rechercher la santé soit sale », a déclaré le président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré.

Cette initiative de désherbage, lancée l’année dernière par la délégation spéciale de Zabré, avait connu une première phase en août dernier. Ce samedi, armés de machettes, de dabas, de râteaux, de brouettes, de charrettes et de tricycles, les autorités administratives et coutumières, les jeunes, les femmes et les personnes âgées des « 3Z » se sont massivement mobilisés pour entamer la seconde phase de l’opération. Ils ont ainsi procédé au nettoyage du district sanitaire de Zabré.

Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono, a affirmé qu’il était inacceptable que le centre, lieu de soins, soit dans un tel état. « Nous souhaitons que nos agents de santé puissent travailler dans un environnement sain afin de bien prendre soin des malades. À la vue de cette forte mobilisation, je suis convaincu que le CMA retrouvera sa splendeur », a déclaré le préfet. Il a par ailleurs salué l’implication de ses collègues PDS des deux autres communes, des autorités administratives, des chefs coutumiers, des leaders d’associations et de l’ensemble des populations des trois communes.

De son côté, le représentant du médecin-chef du district (MCD), Dr Souleymane Sawadogo, a tenu à remercier les populations pour leur contribution, soulignant que cette action permettra de garantir un environnement sain pour le bon déroulement des soins. « Ce geste est noble et contribuera à offrir des soins de qualité aux malades », a-t-il conclu.

Les femmes, venues en grand nombre, n’ont pas été en reste. La secrétaire générale de la coordination communale des femmes de Zabré, Mariam Zinsoni, a salué l’initiative. « Qui dit femmes, dit enfants, dit maladie. Répondre à cet appel de désherbage du PDS, c’est répondre à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous demande de compter sur nous-mêmes. C’est pourquoi nous avons répondu présentes en grand nombre ce matin », a-t-elle souligné.

Grâce à cette forte mobilisation, le CMA a retrouvé son éclat avant midi.

À noter que le district sanitaire de Zabré couvre les communes de Zabré, Zoaga et Zonsé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata