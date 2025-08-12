Burkina-Boulgou-Santé-Hygiène-Assainissement-Journée-Désherbage

‎Boulgou : Les populations de trois villages participent à une opération de désherbage du CMA de Zabré

‎Zabré, 12 août 2025 (AIB) – Les habitants des communes de Zabré, Zoaga et Zonsé, regroupés sous le nom de « 3Z », ont participé, le samedi 9 août 2025, à une vaste opération de désherbage du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Zabré, à l’initiative de la délégation spéciale de la commune.

‎Munis de machettes, dabas, râteaux, brouettes, charrettes et tricycles, autorités administratives, coutumières, jeunes, femmes et personnes âgées se sont mobilisés massivement pour désherber l’unique centre de référence du district sanitaire de Zabré.

‎Selon le président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono, cette activité s’inscrit dans la lutte contre les infections associées aux soins.

‎« Nous voulons éviter qu’un patient vienne ici pour un mal et reparte avec un autre. Cet entretien participe à l’amélioration de la qualité des soins », a-t-il expliqué.

‎Pour le président de l’Association des chefs coutumiers de Zabré, Sa Majesté le chef de Gon, Naaba Saadigba, cette initiative est à saluer, et la chefferie coutumière, conduite par le chef de canton Naaba Kougri, ne pouvait rester en marge.

Même son de cloche du côté des jeunes, représentés par Aziz Gouba « C’est l’union qui fait la force. Cette solidarité entre les jeunes des 3Z est l’image que nous voulons voir tous les jours. Nous nettoyons le CMA trois fois par an à la demande de la délégation spéciale. Après les herbes, nous nous attaquerons bientôt aux caniveaux », a-t-il confié.

‎Le médecin chef de district (MCD) de Zabré, Dr Djibril Borro, a exprimé toute sa satisfaction.

‎ « Je suis plus que content aujourd’hui et je remercie tous les participants au nom de mes collaborateurs ».

‎En rappel, le district sanitaire de Zabré couvre les communes de Zabré, Zoaga et Zonsé.

‎Agence d’Information du Burkina

‎JPB/BBP