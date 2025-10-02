Burkina-Boulgou-Éducation-Rentrée-Scolaire-2025-2026

Boulgou : Les immergés montent les couleurs au lycée départemental de Zabré pour lancer la rentrée scolaire

Zabré, 1er oct. 2025 (AIB) – La rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée mercredi au lycée départemental de Zabré (LDZ), à travers une montée des couleurs conduite par les immergés de la commune, sur invitation de la délégation spéciale de Zabré.

La cérémonie a mobilisé les autorités locales, les chefs de services déconcentrés, les enseignants, les fonctionnaires, les élèves ainsi que les parents d’élèves. Le président de la délégation spéciale (PDS), Alain Boubié Bassano, a adressé des vœux de réussite à l’ensemble du corps enseignant et aux élèves.

Il a salué l’engagement des immergés et expliqué le choix du lycée départemental de Zabré : « D’une part, pour adresser des vœux de réussite à tous les élèves, et d’autre part, pour souhaiter la bienvenue aux immergés formés à Tenkodogo ».

Le PDS a souhaité que ces immergés visitent les établissements du département afin d’inspirer les élèves à travailler davantage pour réussir à leur tour.

M. Bassano a également interpellé les parents d’élèves, en rappelant que l’éducation ne doit pas être considérée comme la seule responsabilité des enseignants. Il a invité les parents à s’impliquer davantage dans le parcours éducatif de leurs enfants, afin de garantir leur réussite scolaire.

Au nom des immergés, Ismaëla Gambo a insisté sur l’ordre et la discipline, valeurs prônées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a exhorté les élèves à fournir des efforts pour obtenir de bons résultats.

Sa camarade, Maïmouna Goulla, a lancé un appel particulier aux candidats aux examens : « Respectez l’ordre, la discipline et mettez-vous au travail pour goûter à la satisfaction de réussir ».

Le proviseur du LDZ, Adama Dendani, a remercié les autorités d’avoir retenu son établissement pour ce lancement. Il a rappelé les performances de l’année écoulée : 100 % de réussite au baccalauréat série A et 84 % en série D. Il a fixé pour objectif un taux de 100 % dans toutes les filières cette année.

Agence d’Information du Burkina

JPB/BAK