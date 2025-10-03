Burkina-Boulgou-Éducation-Rentrée- scolaire- 2025-2026

Boulgou : Les autorités communales supervisent la rentrée scolaire 2025-2026 à Zonsé

Zonsé, 2 oct. 2025 (AIB) – L’école primaire publique, située dans la circonscription d’Éducation de Base de Zonsé, a accueilli jeudi, une délégation importante des autorités communales en vue de la supervision de la rentrée scolaire 2025-2026. Elles ont appelé l’ensemble des enseignants à s’engager pour une éducation de qualité, tout en invitant les élèves au travail.

La cérémonie a été présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de Zonsé, Frédéric W. Ouédraogo, en présence du chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB), Tobouré Yigo, ainsi que des encadreurs pédagogiques.

La cérémonie a commencé par la montée des couleurs, accompagnée de l’intonation de l’hymne national burkinabè, Ditanyè. Ce moment solennel a symbolisé le début officiel de l’année scolaire et l’engagement des élèves et des enseignants pour une éducation de qualité.

Dans leurs interventions, le PDS et le CCEB ont exprimé leur reconnaissance et leurs encouragements à l’égard des enseignants et des élèves. « Nous saluons les efforts constants des acteurs de l’éducation pour garantir un démarrage serein et effectif des cours », a déclaré le PDS de Zonsé. Ils ont également mis en avant l’importance de la contribution collective pour atteindre les objectifs éducatifs.

Le CCEB a également exprimé toute sa reconnaissance au personnel enseignant pour leur engagement et leur dévouement. Il a encouragé l’ensemble de la communauté éducative à œuvrer pour une éducation inclusive, de qualité et accessible à tous, tout en respectant les valeurs nationales et l’équité.

Cette cérémonie a marqué un moment important pour l’école primaire publique de Zonsé, symbolisant l’implication des autorités locales et de la communauté éducative dans les enjeux de la rentrée scolaire.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AG/bbp