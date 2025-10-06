BURKINA-BOULGOU-SOUTIEN-FASO-MEBO

Boulgou : Le Tribunal de grande instance de Tenkodogo offre 30 bennes de sable à Faso Mêbo

Tenkodogo, 6 oct. 2025 (AIB) – Le Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo a remis le samedi 4 octobre 2025, 30 bennes de sable à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue de contribuer à l’embellissement des villes et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo, Daouda Ouédraogo, a expliqué que la mobilisation des ressources s’est faite sans difficulté.

« Tout le monde a adhéré à l’idée de contribuer, car cette initiative profite à l’ensemble de la population. Nous avons pu collecter 300 000 francs CFA, grâce notamment à l’appui du premier président de la Cour d’appel de Fada N’Gourma », a-t-il précisé.

M. Ouédraogo a également précisé que chaque citoyen peut participer selon ses moyens, que ce soit en nature, en espèces ou par un engagement personnel, afin de soutenir les réalisations prévues.

Présent à la cérémonie, le président de la délégatuon spéciale de Tenkodogo,Sami Béranger Pooda a salué l’engagement des acteurs de la justice.

« Ce geste traduit leur proximité avec la population et rappelle que le développement interpelle toutes les couches sociales », a soutenu M.Poda.

Le don de sable servira aux travaux de construction et d’aménagement communautaires.

Les autorités locales et les membres du TGI ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur engagement au service de la cohésion sociale et du développement local.

Agence d’information du Burkina

SM/NO/A