Boulgou : Le GPID offre deux tonnes de ciment à la brigade Faso Mêbo

Tenkodogo, 30 août 2025 (AIB) – L’Association Groupe pour la Paix, l’Intégrité et le Développement (GPID) a remis, ce samedi à Tenkodogo, deux tonnes de ciment à la brigade Faso Mêbo sise au secteur 6. Ce don, fortement salué par les bénéficiaires, s’inscrit dans l’accompagnement des travaux de l’initiative présidentielle dans la région du Nakambé.

le GPID a réaffirmé son engagement à soutenir les forces de sécurité et à accompagner les initiatives locales de développement en apportant du ciment à l’initiative Faso Mêbo.

Le commandant adjoint de la brigade, l’adjudant Inoussa Kanazoé, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du GPID pour ce soutien, qui, selon lui, contribue au renforcement des capacités opérationnelles de la structure.

Il a précisé que si ce don en ciment constitue un appui important, il demeure encore un besoin en sable, granite, sikalite, gasoil, gants et huile, des intrants jugés indispensables pour l’avancement des travaux.

« Grâce à ces contributions, nous pouvons dresser un bilan positif et obtenir des résultats concrets sur le terrain », a-t-il indiqué.

De son côté, le président du GPID, M. Lassané Baguian, a rappelé que son organisation est une association nationale qui regroupe des travailleurs du public et du privé, tous engagés pour un développement harmonieux et durable du Burkina Faso.

Il a souligné que tout citoyen respectant les statuts et règlements peut adhérer à l’association, dont la vocation est de promouvoir la paix, l’intégrité et la solidarité nationale.

M. Baguian a également annoncé les prochaines activités du GPID, parmi lesquelles une collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine ainsi qu’une campagne de reboisement, afin de contribuer à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Agence d’information du Burkina

SM/yos