Boulgou : Le Cadre de concertation provincial s’imprègne du projet WELTARE GURE et de l’Offensive Agro-Pastorale et Halieutique

Tenkodogo, 9 octobre 2025 (AIB) – Les acteurs du développement de la province du Boulgou se sont réunis, jeudi, à Tenkodogo, pour la première session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP). La rencontre, présidée par le Haut-Commissaire de la province, a permis aux participants de s’approprier le projet WELTARE GURE et de faire le point sur la mise en œuvre de l’Offensive Agro-Pastorale et Halieutique (OAPH) dans la province.

Le Cadre de concertation provincial du Boulgou constitue un espace de dialogue et de coordination entre les acteurs du développement local. Il regroupe les représentants de l’administration, des collectivités territoriales, des services techniques de l’État, des projets et programmes, des ONG et de la société civile.

En ouvrant les travaux, le Haut-Commissaire Domègbèguière Constantin Dabiré a rappelé l’importance du cadre de concertation dans la mise en synergie des efforts de développement et la recherche de solutions communes aux défis économiques, sociaux et sécuritaires que connaît la province. Il a invité l’ensemble des acteurs à renforcer la collaboration pour une meilleure efficacité des interventions sur le terrain.

Le Secrétaire général de la province, les directeurs provinciaux des services techniques et plusieurs partenaires ont pris part aux échanges. L’ordre du jour a porté notamment sur la présentation du projet WELTARE GURE et sur la situation de la mise en œuvre de l’OAPH dans le Boulgou.

Présenté par Madame Rasmata Kéré, chargée de projets à l’association TIN TUA, le projet WELTARE GURE intervient depuis septembre 2024 au Burkina Faso et a été officiellement lancé dans la région du Nakambé en décembre 2024. Financé par un consortium de sept acteurs (trois ONG internationales et quatre associations nationales), le projet vise à renforcer la protection et la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire.

Madame Kéré a indiqué que le projet est mis en œuvre par le consortium IRC–DRC–NRC, en partenariat avec TIN TUA, et qu’il accompagne les structures locales à travers des actions de renforcement de capacités, de relèvement communautaire et de cohésion sociale.

De son côté, Issa Pabgo, Directeur provincial de l’Agriculture et des Ressources animales, a présenté l’état d’avancement de l’Offensive Agro-Pastorale et Halieutique (OAPH). Selon lui, cette initiative gouvernementale vise à stimuler la production agricole et animale dans un contexte marqué par des défis climatiques et sécuritaires.

À l’issue des échanges, les participants ont salué la tenue de cette session qui permet d’harmoniser les actions sur le terrain et d’améliorer la circulation de l’information entre les partenaires. Ils ont exprimé leur engagement à contribuer activement à la réussite du projet WELTARE GURE, qui signifie en fulfuldé « le bien-être de la communauté », et à l’atteinte des objectifs de l’OAPH.

Le Haut-Commissaire du Boulgou a clos la session en réitérant l’appel à la concertation et à la solidarité entre les acteurs du développement, afin de faire du CCP/Boulgou un instrument de coordination et de promotion du développement au service des populations.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata