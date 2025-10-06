BURKINA-BOULGOU-ASSOCIATION-SOUTIEN

Boulgou: L’association Veneem soutient Faso Mêbo avec 3 tonnes de ciment et de l’huile

Tenkodogo, 4 oct. 2025 (AIB) – L’Association Veneem pour le Développement du Boulgou (AVDB) a remis le samedi 3 octobre 2025, trois tonnes de ciment et quatre bidons d’huile à la brigade Faso Mebo, sise au secteur 6 de Tenkodogo. Ce geste s’inscrit dans une dynamique de solidarité et de participation citoyenne au développement local.

« Notre association a estimé qu’il était de son devoir de répondre à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, car le développement de notre province et de notre région passe par la participation de tous », a déclaré le président de l’Association Veneem pour le développement du Boulgou (AVDB), Souleymane Lonfo.

Selon lui, la remise de trois tonnes de ciment et de quatre bidons d’huile constitue une première contribution de l’association et elle poursuivra la mobilisation de ses membres et sympathisants, en vue de renforcer son appui aux initiatives locales.

Pour son responsable,Veneem signifie « lumière », en mooré, traduit la volonté de l’association d’accompagner les actions visant à améliorer le cadre de vie des populations.

M.Lonfo a souligné que l’AVDB intervient dans trois domaines principaux que sont la cohésion sociale, le développement local et la promotion des droits humains.

Le président de l’association a précisé que les activités portent notamment sur l’organisation de rencontres culturelles et sportives, la sensibilisation à la paix, l’appui aux initiatives économiques, la formation en gestion, leadership et entrepreneuriat.

Souleymane Lonfo a indiqué que l’AVDB veut renforcer les capacités de ses membres et de partenaires locaux. Elle envisage également de développer des initiatives dans les secteurs de l’éducation, de l’assainissement, de la formation professionnelle et du sport.

L’association entend aussi participer à l’édification d’une province unie et tournée vers le développement. Elle réaffirme sa devise : « Unir pour bâtir », et reste disposée à collaborer avec les institutions publiques, les organisations locales et nationales, ainsi que d’autres acteurs engagés dans le développement.

Créée en 2024 à Tenkodogo, l’AVDB est une organisation à but non lucratif œuvrant pour la cohésion sociale, le développement local et la promotion des droits humains. Elle vise la construction d’une société où chaque individu exerce ses droits fondamentaux et contribue au progrès de sa communauté.

Agence d’information du Burkina

SM/NO/ATAA