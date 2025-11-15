Burkina-Boulgou-Faso-Mêbo-Contribution

Boulgou/Faso Mêbo: La communauté sunnite offre du matériel d’une valeur d’environ 1,5 million

Tenkodogo, 15 nov. 2025 (AIB)-La communauté sunnite du Nakambé a remis, samedi matin, un lot de matériel d’une valeur d’environ 1,5 million de F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo à travers sa la brigade basée à Tenkodogo.

« Nous sommes venus participer aux travaux de pavage et remettre ce don composé de 5 tonnes de ciment, 10 bennes de sable, 5 brouettes, 12 pelles, 24 gilets et 24 paires de gants. La valeur est estimée à environnement n’imprimez 1,5 million de F CFA », a indiqué le président du bureau régional de la communauté sunnite, Abdoul Rachid Kouraogo.

Il a précisé que ce geste est le fruit d’une mobilisation interne conduite en lien avec une délégation venue de Ouagadougou, dont l’invité spécial du jour, Cheikh Oumar Sankara.

« Nous avons mobilisé nos membres dans toute la région pour que chacun apporte ce qu’il peut. Le développement commence par notre région et nous devons accompagner les travaux de la brigade », a affirmé le président.

M. Kouraogo a lancé un appel à toutes les associations sœurs et aux citoyens du Nakambé à poursuivre leurs actions. « Le don est une chose, mais la participation physique aux travaux en est une autre. Nous invitons chacun à venir travailler pour accélérer les chantiers », a-t-il conclu.

La remise s’est tenue au siège de la brigade Faso Mêbo en présence du président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda. Celui-ci a indiqué que le geste de la communauté sunnite s’inscrit dans une dynamique de participation active à l’effort collectif pour le développement local.

Les responsables locaux ont salué un geste qui s’inscrit dans l’appel national à la mobilisation lancé par les plus hautes autorités du pays

« Nous avons accueilli ce don avec reconnaissance. Il traduit l’engagement constant des différentes composantes de la population autour de l’appel à la mobilisation lancé par Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré M. Pooda.

La remise du matériel à la brigade Faso Mêbo marque une nouvelle étape dans la participation communautaire aux projets locaux. Les autorités et les responsables religieux ont réaffirmé leur volonté de renforcer la mobilisation pour la réussite des actions engagées dans la commune de Tenkodogo et dans l’ensemble de la région du Nakambé.

Agence d’information du Burkina

SM/yos