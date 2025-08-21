Burkina-Faso-Mêbo-Don-Issa-Minoungou

Boulgou : El Hadj Issa Minoungou offre deux tonnes de ciment à la brigade Faso Mêbo de Tenkodogo

Tenkodogo, 21 août 2025 (AIB) – L’opérateur économique El Hadj Issa Benewendé Minoungou, plus connu sous le nom de « DG de Goumiss », a offert, mardi deux tonnes de ciment à la brigade de Tenkodogo, dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Fils du regretté Goumiss Naaba, El Hadj Minoungou est reconnu pour son engagement en faveur du développement local. Par ce geste, il a voulu traduire en actes son attachement à l’initiative présidentielle, qui vise à réhabiliter les infrastructures et à embellir les villes du Burkina.

« Je viens apporter ma contribution à l’initiative Faso Mêbo en offrant deux tonnes de ciment à la brigade de Tenkodogo. J’appelle également les populations de notre cité à s’investir pleinement pour que cette action soit une réussite », a-t-il déclaré lors de la remise officielle.

Pour lui, la reconstruction nationale ne saurait reposer uniquement sur les autorités.

« La solidarité est la clé de voûte de Faso Mêbo », a souligné El Hadj Minoungou, rappelant que l’initiative du président du Faso invite chaque citoyen à participer, selon ses moyens, à la construction du pays.

Le commandant de la brigade de Tenkodogo, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, a salué ce geste, soulignant que « même un geste symbolique compte. L’important est que chacun apporte sa pierre à l’édifice ».

El Hadj Minoungou a, par ailleurs, exhorté la jeunesse et les opérateurs économiques du Nakambé à se mobiliser davantage afin que Tenkodogo se distingue par son implication exemplaire. « Le Faso Mêbo est une opportunité pour montrer notre unité et notre détermination à bâtir un avenir meilleur », a-t-il insisté.

Ce don s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée dans plusieurs localités du Burkina, où personnalités, associations et citoyens contribuent chacun, à leur manière, à la réussite du Faso Mêbo. À Tenkodogo, l’exemple du « DG de Goumiss » pourrait susciter un élan d’émulation et encourager d’autres bonnes volontés à s’engager.

Agence d’Information du Burkina

SM/bbp/ata