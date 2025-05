Burkina/Boulgou-Sports-Culture

Boulgou : Clôture des activités sportives et culturelles (OSEP) 2025 à Bittou

Bittou, 18 mai 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, a présidé la cérémonie de la finale de football de l’OSCEP de la CEB de Bittou de Bittou, le samedi 17 mai 2025 sur le terrain du stade municipal de Bittou.

La finale des activités sportives et culturelles de la circonscription d’éducation de base de Bittou s’est achevée par la compétition de football au stade municipal de Bittou.

C’est sous le thème : « Le sport et la culture à l’école primaire, facteur de résilience et de l’ouverture d’esprit », que les activités de finale de football se sont déroulées au terrain.

Cette finale de l’organisation de sport et culture à l’école primaire (OSCEP) 2025 de la CEB de Bittou, s’est opposée à l’équipe de l’école Bittou ‘’A’’ contre celle de Gnangdin. Le score s’est soldé par 2 buts à 0 en faveur de l’école Bittou ‘’A’’.

A la fin du match, le vainqueur a remporté 1 jeu de maillots, 1 ballon et la somme de 50 000 CFA. L’école de Gnangdin s’est consolée avec 1 jeu de maillots, 1 ballon, et la somme de 35 000 FCFA et les deux autres équipes ont reçu chacune 1 jeu de maillots, 1 ballon et la somme de 20 000 FCFA.

Les lauréats aux activités culturelles ont reçu des prix allant de 4000 FCFA à 25000 FCFA et les meilleurs enseignants de la CEB ont reçu chacun une attestation de reconnaissance.

Pour le chef de la circonscription d’éducation de base de Bittou, Soumayda Yaméogo, au regard du contexte sécuritaire que vivent les populations de Bittou, il est impératif de promouvoir ces valeurs pour mobiliser les jeunes. Et l’objectif pour lui, est de célébrer la cohésion sociale, la construction d’une communauté forte et solidaire. Il n’a pas manqué de remercier le PDS, patron de la cérémonie et le parrain Esaïe B Tagnabou pour sa contribution financière. Et pour le parrain, il a promis d’organiser la journée d’excellence à Bittou dans les jours à venir

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata