Bougouriba : 11 blessés, dont 7 évacués à Gaoua, dans un accident de car à Tiankoura

Diébougou, 26 août 2025 (AIB)-Un car de transport en commun en provenance de Gaoua pour Bobo-Dioulasso s’est renversé sur la chaussée, ce mardi 26 août 2025 aux environs de 7h30, à la sortie de Tiankoura, commune rurale de la province de la Bougouriba, sur la RN 12. Le bilan provisoire communiqué par les autorités sanitaires fait état de 11 blessés, dont 7 en situation d’urgence évacués au Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua.

Selon les informations recueillies auprès du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diébougou, les quatre autres blessés, pris en charge sur place, sont sous traitement ambulatoire. Parmi les évacués à Gaoua figurent une femme enceinte et son enfant d’environ cinq ans.

D’après des sources sécuritaires et médicales, l’accident serait survenu lorsque le conducteur du car a tenté d’éviter un individu surgissant soudainement sur la chaussée. Dans sa manœuvre, il a perdu le contrôle du véhicule, entraînant le sinistre.

Les secours ont été rapidement mobilisés grâce à l’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Gaoua, appuyée par le commissariat de police de district de Tiankoura. À l’heure actuelle, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

