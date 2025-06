BURKINA-MOUHOUN-OUAKARA-MAUSOLEE

Boucle du Mouhoun : Les populations de Ouakara saluent la mémoire des martyrs avec un projet de mausolée

Dédougou, le 1er juin 2025 (AIB) – L’Association des ressortissants de Ouakara (SARO), en collaboration avec le CRESCO, ont posé le samedi 31 mai 2025 à Ouakara, dans la commune de Bondokuy, la première pierre d’un mausolée en hommage aux martyrs tombés.

Les activités commémoratives ont débuté par la célébration d’une messe de requiem en mémoire aux disparus.

Une marche silencieuse, partie du site de la veille citoyenne, a été observée, suivie d’une minute de silence et de bénédictions des autorités coutumières et religieuses.

Au chapitre des interventions, les présidents de la SARO et du CRESCO, ont rappelé le sens de cette commémoration et la volonté de la communauté d’immortaliser et de garder à l’esprit les disparus.

Les interventions du CVD, des personnes ressources et des autorités présentes ont souligné l’importance du devoir de mémoire et le rôle que joue cette dynamique dans la résilience des populations affectées.

Ils ont par ailleurs invité l’ensemble de la communauté à s’aligner derrière la dynamique actuelle voulue par les plus hautes autorités du pays.

Pour le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, la mobilisation de la communauté et la portée symbolique de l’acte posé sont à saluer.

Il a transmis le soutien des autorités régionales pour accompagner le retour à la vie à Ouakara et salué la résilience des habitants.

Tout en saluant le courage et la détermination des forces combattantes dans la commune de Bondokuy, il a souligné qu’il est juste de pleurer nos héros, mais qu’il y a un temps pour se relever et s’armer de courage pour continuer la lutte.

« Il n’est pas interdit de tomber, mais il est impératif de se relever. Nous devons nous mettre à la tâche pour travailler et accompagner les plus hautes autorités dans la dynamique engagée pour la paix et le développement du pays. Le Burkina Faso est un cadeau que Dieu nous a donné, et nous devons tous œuvrer pour sa survie et son développement », a-t-il dit.

Dans la même veine, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bondokuy, Lazare Bado, a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion et la sécurité afin de permettre un retour durable des populations.

Le député, Kanibé Tuina, très engagé dans la cause de Ouakara, a salué la mémoire des martyrs et exprimé son admiration pour la résilience des habitants et leur capacité à se relever dans la dignité.

Il a invité la population à soutenir les initiatives communautaires.

Les filles et fils de la localité ainsi que certains partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution à la réalisation de cette initiative en l’honneur des martyrs du village.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, accompagné des autorités coutumières et religieuses ainsi que des forces vives de Ouakara, a posé la première pierre du mausolée, suivie de la présentation de sa maquette.

Ce mausolée se veut un lieu de recueillement et de souvenir, qui rappellera que face à la violence, les communautés de Ouakara restent debout, unies, solidaires et engagées à bâtir ensemble un avenir de paix et de stabilité.

Agence d’information du Burkina

